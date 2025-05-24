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Худшее, что можно сделать с кожей перед важным днём — и это не макияж

2:06
Моя семья » Красота и стиль

В преддверии важного события — свадьбы, фотосессии, деловой встречи или праздника — хочется выглядеть на все 100%. Многие в попытке улучшить состояние кожи спешат записаться на чистку лица за день-два до мероприятия. Но такая импульсивная идея может сыграть злую шутку. Разберёмся, почему лучше отложить эту процедуру заранее.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Реакция кожи может быть непредсказуемой

Даже если вы регулярно делаете чистку лица, кожа всё равно может отреагировать по-разному. Покраснение, отёки, раздражение, шелушение или высыпания — это распространённые последствия, которые могут появиться уже через несколько часов после процедуры. Если ваша кожа чувствительная, реакция может быть ещё сильнее.

Время на восстановление

Кожа после механической или комбинированной чистки нуждается в реабилитации. Минимум 2–3 дня, а иногда до недели, требуется на то, чтобы покраснения исчезли, поры сузились, а общее состояние пришло в норму. Перед важным днём у вас просто нет этого времени.

Повышенная чувствительность к макияжу

После чистки кожа становится более восприимчивой к косметическим продуктам. Тональный крем, пудра или даже уходовое средство могут вызвать жжение, покраснение и ощущение дискомфорта. А значит, макияж может лечь неравномерно или подчеркнуть шелушения.

Что лучше делать перед мероприятием

Если хочется быстро освежить лицо, выбирайте щадящие процедуры: легкий энзимный пилинг, маски с увлажняющим или лифтинг-эффектом, массаж лица или процедуру "сияния" без травмирования кожи. Они придадут коже ухоженный вид без риска осложнений.

Чистка лица — полезная процедура, но только если выполнять её с умом и в нужное время. Не рискуйте внешним видом в день важного мероприятия: дайте коже восстановиться заранее или выберите более деликатные способы ухода.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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