Секрет стильного образа на работу: 7 деталей, которые всё решают

Проводим на работе минимум сорок часов в неделю, а значит — деловая одежда должна быть не только уместной, но и вдохновляющей. Вместо унылых комплектов "на автомате" — гардероб, который работает на тебя. Разбираемся, из чего состоит действительно стильный офисный образ.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Женщина в юбке

1. Идеальная длина и крой

В деловом стиле самовыражения немного, поэтому крой — главный герой. Вещи должны подчёркивать достоинства фигуры и не висеть мешком. Укороченные брюки, юбки чуть ниже колена, рукава — по косточку или присборенные — всё это задаёт нужную геометрию.

2. Актуальные силуэты

Костюмы с запахом прошлого десятилетия и топы сомнительных форм — мимо. Зато удлинённые жилеты, пальто прямого кроя, структурированные жакеты и свободные, но точные линии — в самый раз.

3. Цвет без скуки

Серый, чёрный и бежевый — это база, а не приговор. Добавь терракоту, благородный синий, винный или глубокий зелёный — и даже самый простой костюм заиграет по-новому. Цвета можно вводить как акценты или строить образ на их комбинации.

4. Неожиданные приёмы

Один неожиданный элемент способен превратить стандартный образ в запоминающийся. Например, платье без рукавов как сарафан, топ под жакет вместо рубашки, крупный ремень поверх пальто. Главное — не скатиться в нарочитость.

5. Микс фактур

Монохром — не значит монотонно. Комбинация разных текстур в одном оттенке придаёт образу глубину: матовый трикотаж + гладкая кожа, шерсть + шёлк, вельвет + хлопок.

6. Стильная сумка

Офисный образ не тянет на 100%, если его завершает невнятная сумка. Чёткие линии, интересный цвет, небанальный размер — и вот ты уже выглядишь как редактор модного журнала. Классика — это не обязательно чёрный.

7. Принт с характером

Полоска, клетка, мелкий геометрический рисунок — отличный способ добавить образу жизни. Даже в рамках пятничного дресс-кода.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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