Мода изменилась: эти модели обуви больше не про вкус, а про устаревание

Каждой случалось: купила — носила — прятала подальше в шкаф, чтобы больше никто не увидел. Да, речь об обуви, которая когда-то казалась стильной, а теперь вызывает только один вопрос: "И как я вообще это надела?" Чтобы больше не попадать в модные ловушки, держи список шести моделей, которым давно пора сказать "прощай".
Да, педикюр видно. Да, ноги парятся. Прозрачная обувь, в том числе туфли и сапоги, давно ассоциируется не с гламуром, а с вульгарностью. Даже Ким Кардашьян уже сменила курс. Красивые босоножки решают ту же задачу — но со вкусом.
Сапоги с дырками? Серьёзно? Такие гибриды — атавизм прошлых лет. Летняя обувь должна дышать, но не выглядеть как сыр. Держим баланс: сапоги — на зиму, балетки и мюли — на лето.
Скрестили кроссовки и каблуки — получился модный "динозавр", который вымер через сезон. Даже в эпоху ugly shoes эта модель выглядит неуклюже. Если хочется чего-то нестандартного — пусть это будут массивные кроссы, но без танкетки.
Да, бывают исключения (привет, Valentino), но чаще всего этот дуэт выглядит неуклюже. Каблук-шпилька с утопленной платформой — это модный перегиб, от которого стоит держаться подальше.
Они вроде бы удобные, вроде бы снова в тренде — но до "иконы стиля" всё никак не дотянутся. Если уж хочется лёгкости — пусть это будут эспадрильи или лоферы. И комфортно, и красиво.
Меховые босоножки в июле? Смотрится странно, а ощущается ещё хуже. Да, в модных съёмках это работает, но в жизни превращается в фэшн-абсурд. Есть масса стильных вариантов летней обуви без перегрева.
О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.
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