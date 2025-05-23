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Мода изменилась: эти модели обуви больше не про вкус, а про устаревание

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Каждой случалось: купила — носила — прятала подальше в шкаф, чтобы больше никто не увидел. Да, речь об обуви, которая когда-то казалась стильной, а теперь вызывает только один вопрос: "И как я вообще это надела?" Чтобы больше не попадать в модные ловушки, держи список шести моделей, которым давно пора сказать "прощай".

Ноги, туфли
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги, туфли

1. Прозрачный пластик

Да, педикюр видно. Да, ноги парятся. Прозрачная обувь, в том числе туфли и сапоги, давно ассоциируется не с гламуром, а с вульгарностью. Даже Ким Кардашьян уже сменила курс. Красивые босоножки решают ту же задачу — но со вкусом.

2. Перфорированная обувь

Сапоги с дырками? Серьёзно? Такие гибриды — атавизм прошлых лет. Летняя обувь должна дышать, но не выглядеть как сыр. Держим баланс: сапоги — на зиму, балетки и мюли — на лето.

3. Кеды на танкетке

Скрестили кроссовки и каблуки — получился модный "динозавр", который вымер через сезон. Даже в эпоху ugly shoes эта модель выглядит неуклюже. Если хочется чего-то нестандартного — пусть это будут массивные кроссы, но без танкетки.

4. Шпилька + скрытая платформа

Да, бывают исключения (привет, Valentino), но чаще всего этот дуэт выглядит неуклюже. Каблук-шпилька с утопленной платформой — это модный перегиб, от которого стоит держаться подальше.

5. Слипоны

Они вроде бы удобные, вроде бы снова в тренде — но до "иконы стиля" всё никак не дотянутся. Если уж хочется лёгкости — пусть это будут эспадрильи или лоферы. И комфортно, и красиво.

6. Мех летом

Меховые босоножки в июле? Смотрится странно, а ощущается ещё хуже. Да, в модных съёмках это работает, но в жизни превращается в фэшн-абсурд. Есть масса стильных вариантов летней обуви без перегрева.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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