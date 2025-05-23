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Локоны не растут? Всё решает один гормон и ложка масла

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Ты вроде всё делаешь правильно: шампуни, сыворотки, массажи, добавки. Но длина волос застыла где-то в районе плеч и отказывается двигаться дальше. Знакомо? Ты не одна. Мы обсудили это с врачом-косметологом Марией Рудевой и трихологом Юлией Галлямовой — и выяснили, что за магия мешает локонам удлиняться.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

Как вообще растут волосы

Рост волос начинается с луковицы, которая залегает в дерме. Каждый волос проходит три стадии: рост (анаген), покой (катаген) и выпадение (телоген). На голове у нас от 100 до 150 тысяч фолликулов, и 85% из них в активной фазе.

В день выпадает около 70-80 волос. На их месте появляются новые, и так — по кругу. Но если волосы будто замирают — дело не всегда в уходе.

Почему волосы вырастают только до определённой длины

Это не проклятье, а генетика. "Длина волос ограничена длительностью фазы роста. У кого-то она длится 2 года, у кого-то — 7. Поэтому волосы у одних вырастают до талии, а у других останавливаются на плечах", — рассказывает Юлия Галлямова.

Что мешает росту

  • Гормоны. Нарушения в гормональной системе, особенно при проблемах с щитовидкой, тормозят рост.

  • Стресс. Хронический стресс вызывает нейрогенное воспаление в зоне луковиц.

  • Нехватка микроэлементов. Железо, ферритин, витамины D, B12, магний, цинк — всё это критично.

Как заставить волосы расти быстрее

1. Очищай кожу головы. Раз в неделю — скраб или пилинг. Это улучшает кровообращение и питание фолликулов.

2. Принимай нутриенты. БАДы — не волшебная таблетка, но полезное подспорье, особенно зимой.

3. Добавь сыворотки. Наноси их по проборам и делай лёгкий массаж. Просто капнуть — мало.

4. Нормализуй сон. С 23:00 до 4:00 организм вырабатывает мелатонин, который влияет не только на сон, но и на рост волос.

Что делать в рутине

Массаж кожи головы. Это не только приятно, но и эффективно. Пальцы, массажные щетки — всё работает.

Не бойся расчёски. Она не выдирает волосы, а помогает им отвалиться в нужный момент.

Лосьоны в помощь. После мытья наноси их на кожу головы и аккуратно втирай — лучше на влажные волосы.

А если ничего не помогает

Иногда нужен более комплексный подход. "Лучше обратиться к трихологу: он сделает диагностику, выявит дефициты и назначит индивидуальное лечение", — советует Юлия Галлямова.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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