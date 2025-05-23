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Умывание на грани фола: 7 ошибок, которые портят кожу каждый день

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Очищение — как первая любовь: от него зависит всё. И хотя этот этап ухода за кожей кажется очевидным, именно тут чаще всего допускаются ошибки, из-за которых кожа начинает "капризничать". Мы собрали главные промахи в очищении — и объяснили, как не наступить на грабли.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Не надейся на одну пенку

Пенка — не волшебница. Особенно если на коже остался макияж или солнцезащитный крем.

"Чтобы смыть стойкий SPF, нужен двойной подход: сначала мицеллярная вода или гидрофильное масло, потом — гель или пенка. Одного шага недостаточно", — напоминает косметолог Надежда Рыбакова.

Масло тоже не всесильно

Даже самое крутое гидрофильное масло требует смывания.

"Если оставить остатки на коже, это может вызвать закупорку пор и воспаления", — объясняет Татьяна Осинина.

Поэтому после масла — всегда очищение гелем или пенкой.

Забыла про тоник? Зря

Тоник — это не "по желанию", а важная часть ухода. Он помогает подготовить кожу к нанесению крема и сыворотки, а заодно нормализует pH.

"Для чувствительной кожи подойдет термальная вода. Главное — не пропускать этот шаг", — говорит Надежда Рыбакова.

Силиконовые щетки в бан

Эти милые виброштуки больше вредят, чем помогают. Во влажной среде они собирают бактерии, а очистить их до конца невозможно. В итоге вы просто растираете микробы по лицу. Лучше отказаться совсем.

Не скрабь по-жесткому

Если кожа чувствительная или склонна к акне, забудь про скрабы с абразивами.

"Лучше использовать мягкие пилинги, например, энзимную пудру. Она очищает нежно, но эффективно", — делится Осинина.

Один-два раза в неделю — оптимально.

Общее полотенце? Нет-нет-нет

У лица должно быть своё полотенце. А ещё лучше — одноразовые салфетки. Так меньше шансов занести бактерии, особенно если кожа воспалённая или жирная.

Неправильное средство — враг номер один

Выбирай очищающее средство по типу кожи, а не по красивой упаковке.

"Сухая — требует мягкого увлажнения, жирной — нужны пенки с себорегулирующим эффектом", — подчёркивает Татьяна Осинина.

Идеально, если выбор проходит вместе с косметологом.

Уточнения

Фол (англ. foul от foul play «нечестная игра» от английского «фол-плей») — нарушение правил игры.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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