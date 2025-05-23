Топ причесок на выпускной, которые подойдут даже на короткие волосы

Май — это не только экзамены и сборы в ВУЗы. Это еще и платье, которое выбиралось месяц, и образ, о котором будут помнить все — ведь приближается последний звонок и выпускной.
И пока в классе обсуждают, какие будут ленты и кто принесёт торт, одинадцатиклассницы активно продумывают детали своего образа. Мы уже делились идеями стильного маникюра, а теперь настал черёд волос.
Арт-директор Mone Смоленская и креативный партнер бренда Mone Professional Роза Димидова уверена: красивая прическа — это не про длину волос, а про грамотный подход.
"Даже короткие волосы можно уложить стильно и празднично — за счёт текстуры и объема у корней. Начес, гофре, легкая завивка — всё это добавляет изюминку", — говорит Роза.
Для средних и длинных волос вариантов ещё больше: высокие пучки, гладкие хвосты, закрученные узлы и, конечно, нежные локоны. Голливудская волна по-прежнему в почёте, как и лёгкая небрежность с пробором и серьгами-"заявлением".
Если душа требует романтики — попробуй "мальвину" в духе 90-х. Такой вариант отлично смотрится с лентами или атласными бантиками, особенно если хочется уйти от классики.
Аксессуары — это вообще must have. Заколки с жемчугом, минималистичные обручи, золотистые шпильки — всё это добавляет "того самого" настроения и помогает отличиться.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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