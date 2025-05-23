То, что раньше казалось абсурдом: странные бьюти-хиты, которые реально работают

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Соцсети всерьез изменили не только нашу ленту, но и повседневные привычки. Особенно — бьюти-рутину. Сегодня крем покупают не по совету подруги, а после десятка отзывов, сторис и туториалов. И всё чаще мы берем на заметку советы… абсолютно незнакомых людей из интернета. Да, некоторые из этих лайфхаков звучат как советы от тёти Нади с форума 2008 года, но работают они на удивление эффективно. Лови подборку странноватых, но действенных трюков от пользователей соцсетей.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

Мука вместо сухого шампуня

Промахнулась с расписанием и не успела вымыть голову? Пользователи TikTok уверяют: обычная мука спасёт ситуацию не хуже фирменного спрея. Мука отлично впитывает излишки жира с корней, делая волосы визуально чище. Главное — не переборщить, иначе рискуешь ходить с "пудрой" на голове.

Вода + тон = стойкий макияж

Хак, который сначала высмеивали, теперь активно тестируют. Тон смешивают с водой, взбалтывают — и наносят. В результате масло отделяется, остаётся пигмент — тон ложится ровнее и держится дольше. Минус? Расход увеличивается в разы. Но эффект того стоит.

Тени вместо лака

Красивый маникюр — не обязательно салон и час времени. Если под рукой только база и цветные тени — отлично. Покрой ногти базой, затем кистью нанеси тени — получится эффект омбре. Закрепи топом. Просто, быстро, эффектно.

Лёд в помощь коже

Этот метод — проверенная классика. Лёд сужает сосуды, уменьшает отёки и высыпания. Блогеры добавляют в кубики лепестки роз или экстракты для усиленного эффекта. Только обязательно проконсультируйся с дерматологом — у некоторых кожи лёд вызывает обратную реакцию.

Рис не только в плове

Да-да, теперь он и на голове. Бьютифанаты варят рис, остужают воду и используют её как маску для волос. В составе — аминокислоты, витамины, крахмал. Волосы становятся блестящими и крепкими, как в корейской дораме. И это не шутка.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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