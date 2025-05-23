Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный счётчик войны: Украина отсчитывает последние мгновения сопротивления
Кража на 600 тысяч евро: кто как и грабил Renault изнутри целый год
До последнего райцентра: Украина потеряет еще ряд областей, Запад согласен
Ретро, фарфор и немного магии: ремонт, который пробуждает воспоминания
КамАЗ-5320 vs Mercedes-Benz NG: кто круче?
Неожиданный отказ: что помешало Анне Asti участвовать в Интервидении-2025?
Верни силу привычными движениями: как простая схема возвращает форму
Пирожки поджарились: Павел Табаков проводит отдых в Египте вместе с возлюбленной
Растение, которое превращает жилище в санаторий: секрет с подоконника бабушки

То, что раньше казалось абсурдом: странные бьюти-хиты, которые реально работают

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Соцсети всерьез изменили не только нашу ленту, но и повседневные привычки. Особенно — бьюти-рутину. Сегодня крем покупают не по совету подруги, а после десятка отзывов, сторис и туториалов. И всё чаще мы берем на заметку советы… абсолютно незнакомых людей из интернета. Да, некоторые из этих лайфхаков звучат как советы от тёти Нади с форума 2008 года, но работают они на удивление эффективно. Лови подборку странноватых, но действенных трюков от пользователей соцсетей.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Мука вместо сухого шампуня

Промахнулась с расписанием и не успела вымыть голову? Пользователи TikTok уверяют: обычная мука спасёт ситуацию не хуже фирменного спрея. Мука отлично впитывает излишки жира с корней, делая волосы визуально чище. Главное — не переборщить, иначе рискуешь ходить с "пудрой" на голове.

Вода + тон = стойкий макияж

Хак, который сначала высмеивали, теперь активно тестируют. Тон смешивают с водой, взбалтывают — и наносят. В результате масло отделяется, остаётся пигмент — тон ложится ровнее и держится дольше. Минус? Расход увеличивается в разы. Но эффект того стоит.

Тени вместо лака

Красивый маникюр — не обязательно салон и час времени. Если под рукой только база и цветные тени — отлично. Покрой ногти базой, затем кистью нанеси тени — получится эффект омбре. Закрепи топом. Просто, быстро, эффектно.

Лёд в помощь коже

Этот метод — проверенная классика. Лёд сужает сосуды, уменьшает отёки и высыпания. Блогеры добавляют в кубики лепестки роз или экстракты для усиленного эффекта. Только обязательно проконсультируйся с дерматологом — у некоторых кожи лёд вызывает обратную реакцию.

Рис не только в плове

Да-да, теперь он и на голове. Бьютифанаты варят рис, остужают воду и используют её как маску для волос. В составе — аминокислоты, витамины, крахмал. Волосы становятся блестящими и крепкими, как в корейской дораме. И это не шутка.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров Любовь Степушова Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Как достать соседа: призрачный младенец терроризировал жилой дом в Москве
Магнитогорский скандал: кому выгодно воровать на цифровизации России
Домашняя теплица от тревоги: как зелёные помощники спасают от срывов
Эта мелочь под капотом убивает двигатели каждый сезон — и никто её не замечает
Сэкономил на ТО, потратился на ожидание: что скрывают китайские капоты
Тренировка без зала, но с эффектом: когда бёдра включаются в работу с первого подхода
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров
Накипь, грибок и запах исчезли — благодаря средству, которое никто не воспринимает всерьёз
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Кофе спасает вашу жизнь — но только если пить его в нужное время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.