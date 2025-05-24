Выглядеть моложе — возможно: компоненты, которые изменят вашу кожу после 30

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 30 лет кожа начинает менять свои потребности: замедляется выработка коллагена, появляются первые мимические морщины, снижается тонус. Это не повод для паники, но определённый сигнал — пора пересмотреть свой уход. Важно понимать, какие компоненты действительно помогают замедлить старение и при этом подходят именно вашей коже.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей лица

Почему обычного увлажнения уже недостаточно

До 30 лет коже часто хватает базового увлажняющего крема и защиты от солнца. Но с возрастом появляются новые вызовы: обезвоженность, тусклый цвет лица, снижение упругости. Чтобы замедлить процессы старения, нужны активные компоненты — вещества с доказанной эффективностью.

1. Ретинол (витамин A)

Один из самых изученных антивозрастных компонентов. Он ускоряет обновление клеток, выравнивает текстуру кожи, борется с пигментацией и стимулирует выработку коллагена. Начинайте с низкой концентрации и используйте его только на ночь.

2. Ниацинамид (витамин B3)

Подходит практически всем. Укрепляет защитный барьер кожи, уменьшает поры, выравнивает тон и обладает мягким антивозрастным эффектом.

3. Пептиды

Пептиды стимулируют кожу на восстановление и помогают поддерживать упругость. Особенно эффективны в сочетании с увлажняющими средствами.

4. Антиоксиданты (витамин C, феруловая кислота)

Они борются со свободными радикалами, осветляют кожу, придают ей сияние и защищают от внешних факторов.

5. Гиалуроновая кислота

Не антивозрастной компонент в прямом смысле, но незаменим для поддержания уровня увлажнённости и упругости.

Делайте ставку на проверенные активы, выбирайте продукты по типу кожи и не забывайте о регулярности. Умный подход даст результат — упругая, сияющая и ухоженная кожа без преждевременных признаков старения.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.