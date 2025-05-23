Кто виноват в прыщах после отпуска: три бьюти-ошибки в полете

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Оказалось, что во время полета страдает не только позвоночник и режим сна. Наша кожа тоже переживает стресс — и не маленький. Из-за экстремально сухого воздуха (до 20% вместо привычных 40-60%) в салоне самолета кожа буквально теряет влагу с каждой минутой. Это оборачивается стянутостью, шелушением, блеском и даже воспалениями. "Организм реагирует усиленной работой сальных желез. Так он компенсирует недостаток влаги, но часто заканчивается всё закупоркой пор и появлением прыщей", — объясняет дерматолог Ирина Аксененко.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметика на борту

Как ухаживать за кожей во время перелета

Если лететь всего 4-6 часов, спасение лучше подготовить дома — нанести маску и увлажняющий крем за пару часов до вылета. В случае долгого рейса схема ухода усложняется. Косметолог Елена Ковешникова рекомендует: "Сначала вымой руки, удали макияж мицеллярной водой, затем пройди лицо обычной водой, нанеси тоник, сыворотку и крем". Важно, чтобы всё это происходило на чистой коже.

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Лицо — под охраной: никаких лишних прикосновений. Макияж — под запретом: коже и так тяжело, не стоит её нагружать. Вода — лучший друг: увлажнение должно идти изнутри. Алкоголю — нет: он только усиливает обезвоживание. Про руки не забудь: питательный крем в салоне — необходимость.

Маски, спреи и подводные камни

Увлажняющие спреи и термальная вода в полете могут сыграть злую шутку. В составе часто есть соли, которые вытягивают влагу с поверхности кожи, усиливая сухость. Если и использовать спрей, то обязательно промакивать лицо салфеткой после. Что касается тканевых масок — можно, но только на идеально очищенное лицо и без раздражающих компонентов.

Восстановление после рейса

Лучшее, что можно сделать после приземления, — увлажнение. Кремы, сыворотки, патчи, тканевые маски, а еще лучше — профессиональные процедуры. Но сразу перед перелетом от них лучше отказаться: химические пилинги и лазерные манипуляции вкупе с сухим воздухом в салоне могут привести к неожиданным последствиям.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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