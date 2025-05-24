Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Румяна часто становятся первым косметическим продуктом, который мы покупаем. Они приносят радость и позволяют создавать разнообразные образы, несмотря на то, что иногда их нанесение может быть неидеальным. В 2025 году пудровые румяна возвращаются в моду после долгого периода, когда доминировали жидкие и кремовые текстуры. Готовы ли вы к этому возвращению?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина

Пудровые румяна — тренд 2025 года для смуглой кожи

Многие устали от однообразных средств с пудровой текстурой, которые были популярны в последние годы. Большинство макияжных образов включали легко наносимые кремовые, гелевые и жидкие продукты, создающие эффект стеклянной кожи.

Однако 2025 год обещает перемены. Кожа станет более шелковистой и сочной, но не такой, как раньше. Эффект маслянистой кожи будет слегка матовым, но с сохранением объема и живости. Не нужно полностью покрывать лицо пудрой — достаточно легкого нанесения на ключевые зоны. Пудровые румяна идеально подходят для такого образа. Они имеют новые текстуры, которые выглядят естественно и держатся долго. Они легко сливаются с кожей и придают нужный оттенок, пишет marianne.cz.

Почему стоит выбрать пудровые румяна? Простота нанесения и стойкость

Новые текстуры пудровых румян меньше осыпаются и превращаются в мягкую, бархатистую пудру, которая надежно держится на коже. Жидкие, гелевые и кремовые средства часто быстро исчезают, не подходят для всех типов кожи и могут впитываться, не давая эффекта. Пудровые румяна лишены этих недостатков. Их легко наносить слоями, увеличивая или уменьшая интенсивность. Они хорошо пигментированы и долго держатся на щеках. Главное — правильно подготовить кожу. Независимо от ваших предпочтений в текстурах, пудровые румяна не оставляют хлопьев и сухих пятен. Важно использовать качественную основу и тщательно увлажнять кожу.

Какую кисть лучше выбрать для румян?

Выбор правильной кисти для румян важен, независимо от того, предпочитаете ли вы мерцающие, матовые или блестящие текстуры. Если вам нравится наносить тени пальцами, пришло время вспомнить о важности кистей. На рынке представлено множество качественных кистей на любой бюджет, так что вы обязательно найдете подходящую. Хорошая кисть действительно важна для правильного нанесения румян.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках, косметическая краска для наведения румянца.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.