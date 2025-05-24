Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года

Румяна часто становятся первым косметическим продуктом, который мы покупаем. Они приносят радость и позволяют создавать разнообразные образы, несмотря на то, что иногда их нанесение может быть неидеальным. В 2025 году пудровые румяна возвращаются в моду после долгого периода, когда доминировали жидкие и кремовые текстуры. Готовы ли вы к этому возвращению?
Многие устали от однообразных средств с пудровой текстурой, которые были популярны в последние годы. Большинство макияжных образов включали легко наносимые кремовые, гелевые и жидкие продукты, создающие эффект стеклянной кожи.
Однако 2025 год обещает перемены. Кожа станет более шелковистой и сочной, но не такой, как раньше. Эффект маслянистой кожи будет слегка матовым, но с сохранением объема и живости. Не нужно полностью покрывать лицо пудрой — достаточно легкого нанесения на ключевые зоны. Пудровые румяна идеально подходят для такого образа. Они имеют новые текстуры, которые выглядят естественно и держатся долго. Они легко сливаются с кожей и придают нужный оттенок, пишет marianne.cz.
Новые текстуры пудровых румян меньше осыпаются и превращаются в мягкую, бархатистую пудру, которая надежно держится на коже. Жидкие, гелевые и кремовые средства часто быстро исчезают, не подходят для всех типов кожи и могут впитываться, не давая эффекта. Пудровые румяна лишены этих недостатков. Их легко наносить слоями, увеличивая или уменьшая интенсивность. Они хорошо пигментированы и долго держатся на щеках. Главное — правильно подготовить кожу. Независимо от ваших предпочтений в текстурах, пудровые румяна не оставляют хлопьев и сухих пятен. Важно использовать качественную основу и тщательно увлажнять кожу.
Выбор правильной кисти для румян важен, независимо от того, предпочитаете ли вы мерцающие, матовые или блестящие текстуры. Если вам нравится наносить тени пальцами, пришло время вспомнить о важности кистей. На рынке представлено множество качественных кистей на любой бюджет, так что вы обязательно найдете подходящую. Хорошая кисть действительно важна для правильного нанесения румян.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках, косметическая краска для наведения румянца.
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