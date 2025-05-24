Топ-4 способа придать волосам объём без посещения салона: результат вас поразит

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире моды, макияжа и ухода за волосами постоянно меняются тренды, но есть вещи, которые остаются неизменными. Одна из таких — объемная прическа. Хотя стиль укладки может меняться, стремление к пышным волосам остается актуальным. Рассмотрим, как добиться идеального объема, не выходя из дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка укладывает волосы

Как добиться идеального объема волос? Этот вопрос волнует многих женщин. Не все могут похвастаться густой шевелюрой от природы, поэтому приходится искать способы придать волосам пышность. Резинки и специальные средства — отличные помощники, но есть и другие техники, которые помогут создать объем без лишних затрат, пишет marianne.cz.

Сушка феном: секрет здоровых волос

Парикмахеры утверждают, что сушка феном — это не только удобно, но и полезно для волос. Многие думают, что естественное высыхание лучше, но на самом деле волосы после фена выглядят здоровее. После мытья головы обязательно используйте фен с термозащитным средством. Для создания объема направьте поток воздуха от корней вверх. Это приподнимет волосы у основания, придав прическе пышность.

Бигуди: классика всегда в моде

Наши бабушки знали секрет идеальной укладки — бигуди. В эпоху современных фенов и насадок они остаются актуальными. Бигуди не требуют термической обработки, а волосы выглядят объемными и живыми. Это бюджетный способ, который требует больше времени, но результат того стоит.

Смещение пробора: простой трюк для объема

Иногда достаточно незначительного изменения, чтобы получить заметный результат. Смещение пробора на несколько сантиметров в сторону приподнимет корни волос, создав эффект объема. Это простое действие, которое не требует дополнительных средств или усилий.

Стрижка и средства для объема

Для тонких волос стрижка играет важную роль. Классическое каре с ровными концами — отличный выбор. Оно визуально увеличивает объем волос. Если вы не готовы расстаться с длиной, попробуйте стрижку слоями. Она придаст прическе динамику и объем. Не забывайте о средствах для объема: муссы, спреи и другие продукты помогут приподнять волосы у корней. Выбирайте то, что подходит вашему типу волос.

Создание объема — это искусство, которое требует терпения и внимания к деталям. Используйте эти простые методы, чтобы ваша прическа всегда выглядела пышной и ухоженной.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.