Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
2,7 миллиона за Весту: спортивная новинка или попытка перепрыгнуть через потолок
Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука
Небесная яма в Китае: как карстовый гигант формировался на протяжении 128 000 лет
Топ-5 лучших сортов чёрных помидоров для вашей дачи
Скрытая сторона "хорошего" холестерина: он может разрушать сосуды молча
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана
Туристы срезали путь и случайно нашли тайник с золотом в Чехии

Топ-4 способа придать волосам объём без посещения салона: результат вас поразит

2:47
Моя семья » Красота и стиль

В мире моды, макияжа и ухода за волосами постоянно меняются тренды, но есть вещи, которые остаются неизменными. Одна из таких — объемная прическа. Хотя стиль укладки может меняться, стремление к пышным волосам остается актуальным. Рассмотрим, как добиться идеального объема, не выходя из дома.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Как добиться идеального объема волос? Этот вопрос волнует многих женщин. Не все могут похвастаться густой шевелюрой от природы, поэтому приходится искать способы придать волосам пышность. Резинки и специальные средства — отличные помощники, но есть и другие техники, которые помогут создать объем без лишних затрат, пишет marianne.cz.

Сушка феном: секрет здоровых волос

Парикмахеры утверждают, что сушка феном — это не только удобно, но и полезно для волос. Многие думают, что естественное высыхание лучше, но на самом деле волосы после фена выглядят здоровее. После мытья головы обязательно используйте фен с термозащитным средством. Для создания объема направьте поток воздуха от корней вверх. Это приподнимет волосы у основания, придав прическе пышность.

Бигуди: классика всегда в моде

Наши бабушки знали секрет идеальной укладки — бигуди. В эпоху современных фенов и насадок они остаются актуальными. Бигуди не требуют термической обработки, а волосы выглядят объемными и живыми. Это бюджетный способ, который требует больше времени, но результат того стоит.

Смещение пробора: простой трюк для объема

Иногда достаточно незначительного изменения, чтобы получить заметный результат. Смещение пробора на несколько сантиметров в сторону приподнимет корни волос, создав эффект объема. Это простое действие, которое не требует дополнительных средств или усилий.

Стрижка и средства для объема

Для тонких волос стрижка играет важную роль. Классическое каре с ровными концами — отличный выбор. Оно визуально увеличивает объем волос. Если вы не готовы расстаться с длиной, попробуйте стрижку слоями. Она придаст прическе динамику и объем. Не забывайте о средствах для объема: муссы, спреи и другие продукты помогут приподнять волосы у корней. Выбирайте то, что подходит вашему типу волос.

Создание объема — это искусство, которое требует терпения и внимания к деталям. Используйте эти простые методы, чтобы ваша прическа всегда выглядела пышной и ухоженной.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Авто
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность
Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники
Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
В Мичигане можно купить дом за копейки: названы самые дешёвые города США
Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии
В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано
Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование
Сардины — недооценённый источник здоровья: узнайте, почему стоит их сделать частью своего меню
Милый жест с опасными последствиями: чем может обернуться поцелуй в кошачий нос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.