Горячая ванна, скрабы и пена: чего категорически нельзя делать при акне на теле

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любовь к горячей воде может обернуться проблемами с кожей, особенно если есть акне. Вместо расслабления и мягкости можно получить раздражение, воспаление и новые высыпания.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Градусы опасности

При средней и тяжёлой степени акне горячие ванны строго под запретом. Температура выше 38-39 °C усиливает приток крови и работу сальных желез, что только усугубляет воспаления.

"Горячая вода активизирует расширение сосудов и может спровоцировать распространение инфекции", — предупреждает дерматолог Гузель Рябихина.

Если воспалений немного, тёплая ванна допустима. Но короткая — не больше 15 минут, и при температуре около 36 °C. Всё, что горячее, усиливает воспалительный процесс.

Ни трения, ни давления

Жёсткие мочалки и полотенца — не союзники кожи с высыпаниями. Механическое трение нарушает защитный барьер и помогает бактериям распространяться. Особенно вредны микроповреждения при пустулёзной форме акне.

Можно использовать мягкие губки и неабразивные мочалки, но без энтузиазма. Полотенце — только мягкое, и менять его нужно часто.

Кожа — не терка

"Клубничная кожа" — это фолликулярный гиперкератоз, и желание "отшлифовать" её скрабом понятно. Но при акне это опасно. Механические скрабы на воспалённой коже — путь к обострению. Особенно если кожа уже распарена — её проницаемость выше, и раздражение гарантировано.

Для бережного ухода подойдут пилинги с салициловой или молочной кислотой — не чаще двух раз в неделю и только при отсутствии острых воспалений.

Не все масла одинаково полезны

Любимая пена для ванн или ароматные соли могут стать причиной новых воспалений.

"Компоненты с агрессивной отдушкой или комедогенными маслами могут забить поры и раздражать кожу", — подчёркивает Натали Аст.

Лучше всего использовать некомедогенные масла вроде жожоба или шиповника — и только точечно, на зонах без воспалений.

И никаких выдавливаний

Выдавливать прыщи — особенно на распаренной коже — строго запрещено. Это может привести к образованию рубцов. Очистку должен проводить только специалист и только в стерильных условиях.

Что можно и нужно

Очищение — утром и вечером мягкими средствами.

Поддержание водного баланса кожи — лосьоны, кремы, маски с некомедогенными компонентами.

Натуральные ткани, свежевыстиранные полотенца и минимум стресса.

Диета с антиоксидантами, рыбой, орехами и большим количеством воды.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



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