Горячая ванна, скрабы и пена: чего категорически нельзя делать при акне на теле

Любовь к горячей воде может обернуться проблемами с кожей, особенно если есть акне. Вместо расслабления и мягкости можно получить раздражение, воспаление и новые высыпания.
При средней и тяжёлой степени акне горячие ванны строго под запретом. Температура выше 38-39 °C усиливает приток крови и работу сальных желез, что только усугубляет воспаления.
"Горячая вода активизирует расширение сосудов и может спровоцировать распространение инфекции", — предупреждает дерматолог Гузель Рябихина.
Если воспалений немного, тёплая ванна допустима. Но короткая — не больше 15 минут, и при температуре около 36 °C. Всё, что горячее, усиливает воспалительный процесс.
Жёсткие мочалки и полотенца — не союзники кожи с высыпаниями. Механическое трение нарушает защитный барьер и помогает бактериям распространяться. Особенно вредны микроповреждения при пустулёзной форме акне.
Можно использовать мягкие губки и неабразивные мочалки, но без энтузиазма. Полотенце — только мягкое, и менять его нужно часто.
"Клубничная кожа" — это фолликулярный гиперкератоз, и желание "отшлифовать" её скрабом понятно. Но при акне это опасно. Механические скрабы на воспалённой коже — путь к обострению. Особенно если кожа уже распарена — её проницаемость выше, и раздражение гарантировано.
Для бережного ухода подойдут пилинги с салициловой или молочной кислотой — не чаще двух раз в неделю и только при отсутствии острых воспалений.
Любимая пена для ванн или ароматные соли могут стать причиной новых воспалений.
"Компоненты с агрессивной отдушкой или комедогенными маслами могут забить поры и раздражать кожу", — подчёркивает Натали Аст.
Лучше всего использовать некомедогенные масла вроде жожоба или шиповника — и только точечно, на зонах без воспалений.
Выдавливать прыщи — особенно на распаренной коже — строго запрещено. Это может привести к образованию рубцов. Очистку должен проводить только специалист и только в стерильных условиях.
Очищение — утром и вечером мягкими средствами.
Поддержание водного баланса кожи — лосьоны, кремы, маски с некомедогенными компонентами.
Натуральные ткани, свежевыстиранные полотенца и минимум стресса.
Диета с антиоксидантами, рыбой, орехами и большим количеством воды.
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
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