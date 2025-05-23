Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячные потери за пару дней: ВС РФ лишают ВСУ крови на центральном рубеже
Вес пляшет, волосы тускнеют, всё раздражает? Проверь то, что управляет этим шоу
Топ-7 грубых промахов, которые отталкивают кошку от хозяина
Неожиданный поворот: как Сергей Горошко справился с алкогольной зависимостью
5 мифов о советском качестве: правда ли, что вещи делали на века?
Тысячи рублей на помойке: ошибка в холодильнике, которую совершают все
Крушение надежд: украинская армия теряет важный рубеж на востоке
Ешь не так — и страдаешь: привычки, которые надувают тебя как шарик
ВСУ остались без припасов и защиты: Южная группировка ВС РФ громит боевиков

Горячая ванна, скрабы и пена: чего категорически нельзя делать при акне на теле

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Любовь к горячей воде может обернуться проблемами с кожей, особенно если есть акне. Вместо расслабления и мягкости можно получить раздражение, воспаление и новые высыпания.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Градусы опасности

При средней и тяжёлой степени акне горячие ванны строго под запретом. Температура выше 38-39 °C усиливает приток крови и работу сальных желез, что только усугубляет воспаления.

"Горячая вода активизирует расширение сосудов и может спровоцировать распространение инфекции", — предупреждает дерматолог Гузель Рябихина.

Если воспалений немного, тёплая ванна допустима. Но короткая — не больше 15 минут, и при температуре около 36 °C. Всё, что горячее, усиливает воспалительный процесс.

Ни трения, ни давления

Жёсткие мочалки и полотенца — не союзники кожи с высыпаниями. Механическое трение нарушает защитный барьер и помогает бактериям распространяться. Особенно вредны микроповреждения при пустулёзной форме акне.

Можно использовать мягкие губки и неабразивные мочалки, но без энтузиазма. Полотенце — только мягкое, и менять его нужно часто.

Кожа — не терка

"Клубничная кожа" — это фолликулярный гиперкератоз, и желание "отшлифовать" её скрабом понятно. Но при акне это опасно. Механические скрабы на воспалённой коже — путь к обострению. Особенно если кожа уже распарена — её проницаемость выше, и раздражение гарантировано.

Для бережного ухода подойдут пилинги с салициловой или молочной кислотой — не чаще двух раз в неделю и только при отсутствии острых воспалений.

Не все масла одинаково полезны

Любимая пена для ванн или ароматные соли могут стать причиной новых воспалений.

"Компоненты с агрессивной отдушкой или комедогенными маслами могут забить поры и раздражать кожу", — подчёркивает Натали Аст.

Лучше всего использовать некомедогенные масла вроде жожоба или шиповника — и только точечно, на зонах без воспалений.

И никаких выдавливаний

Выдавливать прыщи — особенно на распаренной коже — строго запрещено. Это может привести к образованию рубцов. Очистку должен проводить только специалист и только в стерильных условиях.

Что можно и нужно

  • Очищение — утром и вечером мягкими средствами.

  • Поддержание водного баланса кожи — лосьоны, кремы, маски с некомедогенными компонентами.

  • Натуральные ткани, свежевыстиранные полотенца и минимум стресса.

  • Диета с антиоксидантами, рыбой, орехами и большим количеством воды.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Последние материалы
Аромат, от которого хочется сбежать: шокирующая правда о любимых дезодорантах
Плагиат или совпадение? Анну Асти заподозрили в краже обложки песни артистки из Челябинска
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Такую сочную курицу вы еще не пробовали: добавьте в соус этот продукт
Горячая ванна, скрабы и пена: чего категорически нельзя делать при акне на теле
От консервированного тунца до трески: самые белковые обитатели моря — на одной тарелке
Три попытки и победа: как Ким Кардашьян сдала экзамен и стала юристом
Чёрное золото за 14 дней: как дрожжи превращают компост в суперудобрение
Не просто пророчества, а реальность: почему туристы в ужасе отказываются от поездок в Японию в 2025 году
Советское мороженое: рай в вафельном рожке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.