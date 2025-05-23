Самый денежный маникюр на лето: предупредите своего мастера о новых трендах

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С первыми тёплыми днями TikTok наполняется атмосферой пляжных каникул: русалочьи вайбы, глянцевый загар, SPF-хитрости, растрёпанные косички и, конечно, новый нейл-арт. Один из главных вирусных хитов прямо сейчас — аквамариновые ногти, которые выглядят как кусочек моря на кончиках пальцев.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр

Что такое "аквамариновые ногти"

Название говорит само за себя: маникюр вдохновлён аквамарином — полудрагоценным камнем с завораживающим бирюзово-голубым оттенком. Чтобы добиться такого эффекта, мастера покрывают ногти насыщенным синим или морским лаком, а затем белой тонкой кистью прорисовывают узоры, напоминающие переливы воды и текстуру минерала.

Дополнительный плюс — этот дизайн отлично подчёркивает загар. Он смотрится особенно выигрышно на фоне загорелой кожи, усиливая эффект "отпускного" образа.

Кому подойдёт этот нейл-арт

Аквамариновый маникюр универсален — он уместен как на пляже, так и в городе. Он станет акцентом в минималистичном образе, дополнит сарафаны и белые рубашки, идеально впишется в отпускной чемодан. Такой дизайн подходит любой длине ногтей — на коротких выглядит стильно и аккуратно, на длинных — эффектно и даже драматично.

Как сделать аквамариновый маникюр

Если нет возможности сходить в салон, можно попробовать воссоздать эффект дома:

Покройте ногти морским или ярко-голубым лаком. После высыхания с помощью тонкой кисти или дотса нанесите белые завитки и прожилки. Закрепите рисунок прозрачным топом с глянцем — и готово!

Вариантов оттенков множество: от нежно-бирюзового до глубокого синего, а узоры могут напоминать морскую пену, волны или трещинки на минерале. Фантазии — простор.

Вдохновляющие идеи

Бирюзовый градиент с белыми бликами

Маникюр "морская пена"

Комбинация с ракушками и блёстками

Матовый сине-белый дизайн

Акцент на одном ногте — в стиле "драгоценный камень"

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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