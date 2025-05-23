Самый денежный маникюр на лето: предупредите своего мастера о новых трендах

С первыми тёплыми днями TikTok наполняется атмосферой пляжных каникул: русалочьи вайбы, глянцевый загар, SPF-хитрости, растрёпанные косички и, конечно, новый нейл-арт. Один из главных вирусных хитов прямо сейчас — аквамариновые ногти, которые выглядят как кусочек моря на кончиках пальцев.
Название говорит само за себя: маникюр вдохновлён аквамарином — полудрагоценным камнем с завораживающим бирюзово-голубым оттенком. Чтобы добиться такого эффекта, мастера покрывают ногти насыщенным синим или морским лаком, а затем белой тонкой кистью прорисовывают узоры, напоминающие переливы воды и текстуру минерала.
Дополнительный плюс — этот дизайн отлично подчёркивает загар. Он смотрится особенно выигрышно на фоне загорелой кожи, усиливая эффект "отпускного" образа.
Аквамариновый маникюр универсален — он уместен как на пляже, так и в городе. Он станет акцентом в минималистичном образе, дополнит сарафаны и белые рубашки, идеально впишется в отпускной чемодан. Такой дизайн подходит любой длине ногтей — на коротких выглядит стильно и аккуратно, на длинных — эффектно и даже драматично.
Если нет возможности сходить в салон, можно попробовать воссоздать эффект дома:
Покройте ногти морским или ярко-голубым лаком.
После высыхания с помощью тонкой кисти или дотса нанесите белые завитки и прожилки.
Закрепите рисунок прозрачным топом с глянцем — и готово!
Вариантов оттенков множество: от нежно-бирюзового до глубокого синего, а узоры могут напоминать морскую пену, волны или трещинки на минерале. Фантазии — простор.
Бирюзовый градиент с белыми бликами
Маникюр "морская пена"
Комбинация с ракушками и блёстками
Матовый сине-белый дизайн
Акцент на одном ногте — в стиле "драгоценный камень"
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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