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Стилисты и девушки в восторге: 4 причины, почему боб Ривьера — идеальная стрижка на лето

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Если вы ищете стильную прическу, которая не требует сложного ухода и идеально подходит для летних дней, обратите внимание на боб Ривьера. Эта модная стрижка представляет собой современную интерпретацию классического итальянского боба и стремительно завоевывает популярность среди знаменитостей и стилистов.

Стрижка
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка

Боб Ривьера — это более расслабленная версия популярного итальянского боба. В отличие от своего предшественника, который известен своей аккуратностью и блеском, эта стрижка выглядит более непринужденно и естественно. Она сохраняет гладкость и объем, но добавляет движения и мягкости благодаря слегка взъерошенным прядям.

Парикмахер Том Смит, известный своим умением предсказывать модные тенденции, отмечает, что боб Ривьера сохраняет характерные черты классического боба, но выглядит более легким и естественным. Это делает его идеальной альтернативой идеально распущенной версии итальянского боба, придавая прическе динамичность и современный вид, цитирует стилиста zena.aktualne.cz.

Кому подойдет боб Ривьера?

  • Обладательницы прямых волос: Эта стрижка идеально подходит для прямых волос, так как позволяет создать объем и текстуру.
  • Девушки с волнистыми или вьющимися волосами: Боб Ривьера поможет подчеркнуть естественную текстуру волос и добавит движения.
  • Те, кто ценит легкость и удобство: Благодаря своей расслабленной форме, стрижка не требует сложной укладки и легко поддается корректировке.

Как укладывать боб Ривьера?

Укладка боба Ривьера не требует много времени и усилий. Вот несколько советов:

  • Текстурирующий спрей или мусс: Нанесите на влажные волосы небольшое количество текстурирующего спрея или мусса, чтобы придать им легкость и объем.
  • Фен с диффузором: Используйте фен с диффузором для создания объема у корней. Сушите волосы, направляя поток воздуха от корней к кончикам.
  • Легкая расческа: После сушки расчешите волосы легкой расческой с редкими зубьями, чтобы сохранить текстуру и объем.
  • Фиксация: При желании зафиксируйте прическу лаком для волос легкой фиксации, чтобы она держалась в течение дня.

Преимущества боба Ривьера

  1. Легкость в уходе: Стрижка не требует сложных укладок и частого посещения парикмахера.
  2. Универсальность: Подходит для разных типов волос и форм лица.
  3. Модный вид: Боб Ривьера выглядит современно и стильно, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за модными тенденциями.
  4. Подходит для лета: Легкая текстура и объем делают эту стрижку идеальной для жарких дней.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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