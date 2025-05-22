Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Это не просто густая жидкость из аптеки — это настоящая ночная смена для вашей кожи. Пока вы спите, оно работает: питает, увлажняет, восстанавливает. И делает это так, будто знает, где тонко и где нужно подлатать.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Касторовое масло

1. Глубокое увлажнение и упругость

После 30 кожа теряет влагу с той же скоростью, с какой исчезают выходные. Рицинолевая кислота в касторовом масле словно замок на влаге — не выпускает её. Утром в зеркале вас может ждать неожиданно подтянутое и свежее лицо. Немного волшебства — без фильтров.

Как использовать:

После очищения и тонизирования нанесите 2-3 капли масла на влажную кожу. Разотрите между пальцами, мягко вмассируйте. Особое внимание — глазам, губам, лбу.

Совет: добавьте каплю масла в ночной крем — получите "люкс" уход без переплаты.

2. Волосы: рост, густота, блеск

Редкие волосы? Это не приговор, это сигнал. Касторовое масло усиливает кровообращение и питание волосяных фолликулов. В результате — рост, блеск, густота.

Как использовать:

Слегка подогрейте чайную ложку масла, вотрите в кожу головы 1-2 раза в неделю. Можно оставить на час или на ночь (не забудьте про шапочку и подушку).

Совет: если жирность пугает — наносите локально, на проблемные участки.

3. От тёмных кругов и отёков

Касторовое масло — природный борец с отёками и тенью под глазами.

"Нанесите каплю под глаза — и вы выглядите так, будто выспались, даже если смотрели сериал до двух ночи".

Как использовать:

Мизерное количество масла под глаза, без надавливания.

Важно: больше не значит лучше. Избыток — причина утренней отёчности.

4. Ровный тон и меньше пигментации

Пятна, неровности, следы от высыпаний? Масло ускоряет обновление кожи, выравнивает текстуру, борется с воспалениями. Регулярное применение — и вы заметите разницу.

Уточнения

Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.



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