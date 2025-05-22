Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный свет для OZON: новый логистический комплекс создаст 2000 рабочих мест под Уфой
Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать
Renault и Nissan снова в огне: суд разрешил массовый иск из-за подделки тестов
Ягоды с таймером: как продлить их жизнь, не прибегая к холодильной магии
Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры
Мопед Карпаты. Заветная мечта советского подростка
Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки

Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Это не просто густая жидкость из аптеки — это настоящая ночная смена для вашей кожи. Пока вы спите, оно работает: питает, увлажняет, восстанавливает. И делает это так, будто знает, где тонко и где нужно подлатать.

Касторовое масло
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Касторовое масло

1. Глубокое увлажнение и упругость

После 30 кожа теряет влагу с той же скоростью, с какой исчезают выходные. Рицинолевая кислота в касторовом масле словно замок на влаге — не выпускает её. Утром в зеркале вас может ждать неожиданно подтянутое и свежее лицо. Немного волшебства — без фильтров.

Как использовать:

После очищения и тонизирования нанесите 2-3 капли масла на влажную кожу. Разотрите между пальцами, мягко вмассируйте. Особое внимание — глазам, губам, лбу.
Совет: добавьте каплю масла в ночной крем — получите "люкс" уход без переплаты.

2. Волосы: рост, густота, блеск

Редкие волосы? Это не приговор, это сигнал. Касторовое масло усиливает кровообращение и питание волосяных фолликулов. В результате — рост, блеск, густота.

Как использовать:

Слегка подогрейте чайную ложку масла, вотрите в кожу головы 1-2 раза в неделю. Можно оставить на час или на ночь (не забудьте про шапочку и подушку).
Совет: если жирность пугает — наносите локально, на проблемные участки.

3. От тёмных кругов и отёков

Касторовое масло — природный борец с отёками и тенью под глазами.

"Нанесите каплю под глаза — и вы выглядите так, будто выспались, даже если смотрели сериал до двух ночи".

Как использовать:

Мизерное количество масла под глаза, без надавливания.
Важно: больше не значит лучше. Избыток — причина утренней отёчности.

4. Ровный тон и меньше пигментации

Пятна, неровности, следы от высыпаний? Масло ускоряет обновление кожи, выравнивает текстуру, борется с воспалениями. Регулярное применение — и вы заметите разницу.

Уточнения

Касто́ровое маслокасто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует
Военные новости
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Зелёный свет для OZON: новый логистический комплекс создаст 2000 рабочих мест под Уфой
Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать
Renault и Nissan снова в огне: суд разрешил массовый иск из-за подделки тестов
Ягоды с таймером: как продлить их жизнь, не прибегая к холодильной магии
Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры
Мопед Карпаты. Заветная мечта советского подростка
Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки
Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.