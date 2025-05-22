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Горячая вода, SPF и другие утренние грехи, от которых нужно избавиться прямо сейчас

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Ваше утро — это не просто пробуждение, а целый ритуал, который задает тон всему дню. Но не все утренние привычки полезны для кожи. Оказавшись в погоне за идеальным уходом, мы часто совершаем ошибки, не замечая их вреда. Вот пять распространенных ошибок, которые могут испортить не только настроение, но и внешний вид.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Умывание горячей водой

Скользкая дорога к красоте начинается с того, с чего мы начинаем день. Горячая вода может показаться уютной, но на самом деле она разрушает защитный слой кожи, вызывая раздражение и сухость.

"Лучше умываться прохладной водой или использовать контрастное ополаскивание", — советует косметолог Ирина Волкова.

Это не только помогает избежать покраснений, но и стимулирует кровообращение.

2. Пропуск увлажнения

Даже если ваша кожа жирная, не забывайте увлажнять ее. Пропуск этого этапа приводит к тому, что сальные железы начинают работать интенсивнее, и уже к середине дня лицо блестит. Легкий увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой поддержат водный баланс и помогут избежать неприятных последствий.

3. Наносить SPF только летом

Миф, что солнцезащитный крем нужен только в жаркие дни, может сыграть с вами злую шутку. Ультрафиолет проникает сквозь облака, окна, а иногда даже через лампы в офисе.

"Пропуск SPF по утрам — это инвестиция в морщины", — утверждает Ирина Волкова.

Даже если за окном пасмурно, защита от солнца остается обязательной.

4. Слишком жесткое вытирание лица

Каждое утро мы спешим вытереть лицо полотенцем, но часто забываем, как это может повлиять на кожу. Жесткие движения растягивают ее, вызывая микроповреждения.

"Лучше аккуратно промакивать лицо мягким полотенцем или одноразовыми салфетками", — советует эксперт.

5. Перегрузка кожи множеством продуктов

Хотя кажется, что чем больше средств, тем лучше, на самом деле это не так. Избыточное количество сывороток, кремов и масел может перегрузить кожу. В результате она не успевает усваивать полезные компоненты, а макияж скатывается. Очищение, увлажнение и защита — вот основные этапы утренней рутины, на которых стоит сосредоточиться.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать распространенных ошибок и обеспечить своей коже правильный уход, который не только улучшит внешний вид, но и поможет предотвратить преждевременное старение.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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