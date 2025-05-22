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Аромат исчезает через пару часов? Вот как заставить его держаться весь день

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, что ваши духи исчезают в середине дня, а аромат на коже быстро тускнеет? Даже самые дорогие ароматы иногда не выдерживают испытание временем. Но есть способ заставить их держаться гораздо дольше, и дело вовсе не в бренде.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Тот самый секрет, о котором никто не говорит

Ответ кроется не в качестве духов, а в том, как вы их наносите. Оказавшись на сухой коже, аромат уходит слишком быстро. Почему? Всё просто — сухая кожа не задерживает аромат, она позволяет молекулам быстро испаряться. Напротив, хорошо увлажнённая кожа становится надёжной основой, которая помогает сохранить запах на протяжении всего дня.

Секрет в увлажнении

Вот почему ключевой момент для долгого сохранения аромата — это правильное увлажнение кожи. Если вы хотите, чтобы ваши духи оставались с вами весь день, начните с нанесения крема. Лучше, если крем будет нейтральным или с тем же ароматом, что и ваши духи. Это создаст барьер, который замедлит испарение и позволит ароматам "цепляться" за кожу.

Как сделать этот трюк ещё эффективнее

Фармацевт из аптеки Сан-Маттео-Ди-Павия советует следующий метод: нанесите крем на запястья и шею, а затем сразу распылите в эти места два брызга духов. Крем создаст дополнительный слой, который удержит аромат, а ваше тело будет постепенно выделять запах в течение дня.

Этот трюк особенно полезен, если вы предпочитаете легкие ароматы, такие как туалетная или ароматная вода. Такие духи имеют низкую концентрацию эфирных масел, что приводит к быстрому исчезновению аромата. Более концентрированные ароматы, такие как парфюмированная вода, обычно держатся дольше, но и они выигрывают от увлажненной кожи.

Памятка: где наносить духи

Помимо увлажнённой кожи, также важно правильно выбрать места для нанесения. Духи лучше держатся на тех участках тела, где выделяется тепло — на запястьях, шее и за ушами. Если кожа здесь ещё и увлажнена, аромат сохранится гораздо дольше, несмотря на перепады температуры в течение дня.

Итак, чтобы ваш любимый аромат сопровождал вас весь день, забудьте о сухой коже и добавьте увлажняющий крем в вашу рутину. Так аромат не исчезнет, и вы будете радоваться его присутствию на протяжении всего дня.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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