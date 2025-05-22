Эта закуска мощнее сыворотки — коллаген выстреливает на максимум

С возрастом кожа теряет упругость, суставы начинают "поскрипывать", а волосы — тускнеть. Всё это — следствие снижения выработки коллагена, белка, который буквально склеивает наш организм изнутри. Но хорошая новость в том, что помочь себе можно не только с помощью кремов и БАДов, а… с тарелки.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Одним из самых доступных союзников красоты и молодости считается чернослив — сладкий, привычный и, как оказалось, по-настоящему мощный.

Зачем нужен коллаген

Этот белок отвечает за прочность костей, эластичность кожи и здоровье суставов. Он играет ключевую роль в заживлении ран, восстановлении тканей, укреплении волос и ногтей. Когда уровень коллагена падает, появляются морщины, кожа теряет упругость, а ногти становятся ломкими.

Чем помогает чернослив

Он богат витамином С — главным участником синтеза коллагена. Кроме того, в нём много полифенолов, которые защищают клетки от старения и воспалений. То есть, съедая горсть чернослива, вы как будто даёте своей коже и суставам заряд жизненной энергии.

"Регулярное употребление чернослива может способствовать поддержанию здоровья кожи и суставов. Это вкусный и естественный способ активизировать выработку коллагена."

Что ещё стоит добавить в рацион

Цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты

Ягоды: клубника, черника, малина

Зелень: капуста, шпинат

Рыба: лосось, скумбрия — источник жирных кислот омега-3

Как есть чернослив

Добавляйте его в кашу, выпечку, салаты или просто перекусывайте между делами. Главное — не переусердствовать: в нём много натурального сахара.

Чернослив — это не волшебная пилюля, но маленький шаг к большому результату. И пусть морщины не страшат: вы теперь знаете, как замедлить их появление.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.



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