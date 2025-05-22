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Новая одежда — новый враг? Что скрывает ткань до первой стирки

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Этот вопрос разделил людей на два лагеря: одни не могут представить, чтобы надеть вещь прямо из магазина, другие — наоборот, наслаждаются "магазинным" запахом и свежестью ткани. Но кто же прав?

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

На первый взгляд кажется, что с новой одеждой всё в порядке. Она же ещё даже не надевалась! Но на самом деле — всё не так радужно. Новые вещи проходят долгий путь: фабрики, склады, транспорт, витрины, примерочные и руки других людей. К этому добавьте ещё и химическую обработку: фиксаторы цвета, крахмал, консерванты для ткани.

Об этом рассказал популярный блогер Маттиа, в коротком видео он расставил все точки над "i":

"Да, одежду нужно стирать сразу после покупки. Это не излишняя осторожность — это забота о вашей коже и здоровье".

По словам Маттиа, ткань может быть покрыта остатками пыли, бактерий и агрессивных химикатов. Всё это вполне способно вызвать раздражение, зуд или даже аллергию. А иногда — просто неприятные ощущения: вещь "не дышит", липнет к коже, оставляет следы.

Что можно сделать прямо сейчас:

  • Простирните одежду перед первым ношением — даже если она выглядит безупречно.
  • Используйте мягкий режим стирки и гипоаллергенные порошки, если вещь касается тела.
  • Не рискуйте с детской одеждой — особенно важно стирать всё перед первым использованием.

И пусть кажется, что это лишняя морока — зато потом не будет неожиданностей.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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