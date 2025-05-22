Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать сорт кукурузы, чтобы влюбиться в неё навсегда
Самые живучие кошки: как отличить породу-долгожителя
Ржавеющий автопарк и китайская экспансия: куда катится российский авторынок
Шахназаров рассказал, почему сейчас нельзя снимать фильмы про Путина
Волосы теряют цвет — мозг забирает его себе? Странная связь, о которой вы не знали
Килиан Мбаппе всё ещё может выиграть европейскую Золотую бутсу
Центробанки скупают золото как в 50-х. К чему готовятся сверхдержавы?
Астрономы нашли осколок Луны, который ведёт двойную игру с Землёй
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю

Кефир атакует жир: один день, который запускает эффект домино

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Периодические разгрузочные дни стали популярной альтернативой жёстким диетам. Вместо истощающих ограничений — всего один день на кефире. Но насколько это безопасно и эффективно?

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Почему кефир — не просто напиток

Кефир отличается от молока тем, что усваивается почти полностью — тогда как молоко лишь на треть. Его основу составляют особые кефирные грибки, в которых живут молочнокислые бактерии, дрожжи и полезные палочки. Они создают сбалансированный микробиом, укрепляют иммунитет и борются с воспалениями.

Кефир содержит пребиотики и антиоксиданты, такие как селеноцистеин и метиселеноцистеин, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом. В долгосрочной перспективе он может положительно влиять на кожу, работу ЖКТ и даже снижать проявления аллергии.

Что даёт разгрузка на кефире

Разгрузочный день на кефире помогает избавиться от лишней жидкости, слегка уменьшить вес и дать передышку пищеварительной системе. Ощущение голода обычно не возникает, так как кефир хорошо насыщает. Улучшение микрофлоры — приятный бонус, который отражается на общем самочувствии и даже настроении.

Кому нельзя

Есть противопоказания: гастрит с повышенной кислотностью, язвенные заболевания, панкреатит, аллергия на молочный белок. В этих случаях лучше отказаться от подобных практик.

Чтобы не навредить организму, выбирайте натуральный кефир без добавок и сахара. Не пейте его ледяным — лучше слегка подогреть. Суточная норма — не более 1 литра, разделённого на 5-6 приёмов. Можно добавить специи (имбирь, корицу, куркуму) и зелень. В течение дня важно пить достаточно воды и тёплые травяные чаи.

Такую разгрузку стоит устраивать не чаще одного раза в неделю.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками
Красота и стиль
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
В Германии отменили программу по отказу от АЭС
Как выбрать сорт кукурузы, чтобы влюбиться в неё навсегда
Самые живучие кошки: как отличить породу-долгожителя
Ржавеющий автопарк и китайская экспансия: куда катится российский авторынок
Шахназаров рассказал, почему сейчас нельзя снимать фильмы про Путина
Волосы теряют цвет — мозг забирает его себе? Странная связь, о которой вы не знали
Килиан Мбаппе всё ещё может выиграть европейскую Золотую бутсу
Центробанки скупают золото как в 50-х. К чему готовятся сверхдержавы?
Астрономы нашли осколок Луны, который ведёт двойную игру с Землёй
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.