Кефир атакует жир: один день, который запускает эффект домино

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Периодические разгрузочные дни стали популярной альтернативой жёстким диетам. Вместо истощающих ограничений — всего один день на кефире. Но насколько это безопасно и эффективно?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Почему кефир — не просто напиток

Кефир отличается от молока тем, что усваивается почти полностью — тогда как молоко лишь на треть. Его основу составляют особые кефирные грибки, в которых живут молочнокислые бактерии, дрожжи и полезные палочки. Они создают сбалансированный микробиом, укрепляют иммунитет и борются с воспалениями.

Кефир содержит пребиотики и антиоксиданты, такие как селеноцистеин и метиселеноцистеин, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом. В долгосрочной перспективе он может положительно влиять на кожу, работу ЖКТ и даже снижать проявления аллергии.

Что даёт разгрузка на кефире

Разгрузочный день на кефире помогает избавиться от лишней жидкости, слегка уменьшить вес и дать передышку пищеварительной системе. Ощущение голода обычно не возникает, так как кефир хорошо насыщает. Улучшение микрофлоры — приятный бонус, который отражается на общем самочувствии и даже настроении.

Кому нельзя

Есть противопоказания: гастрит с повышенной кислотностью, язвенные заболевания, панкреатит, аллергия на молочный белок. В этих случаях лучше отказаться от подобных практик.

Чтобы не навредить организму, выбирайте натуральный кефир без добавок и сахара. Не пейте его ледяным — лучше слегка подогреть. Суточная норма — не более 1 литра, разделённого на 5-6 приёмов. Можно добавить специи (имбирь, корицу, куркуму) и зелень. В течение дня важно пить достаточно воды и тёплые травяные чаи.

Такую разгрузку стоит устраивать не чаще одного раза в неделю.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



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