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Не дайте цвету уйти: как холодная вода поможет вашим окрашенным волосам — 4 ключевых совета

Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы — это яркий акцент, который выделяет вас из толпы. Вы наверняка задумывались, как сохранить цвет дольше.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Ваши волосы могут потерять яркость из-за жары и солнца, особенно если вы живете в теплом климате. Чтобы защитить кожу головы и цвет волос, используйте простые методы.

Как сохранить яркость окрашенных волос

После окрашивания волосам нужен особый уход, чтобы они оставались яркими и блестящими без частого окрашивания, напоминает theissue.gr.

  • Используйте холодную воду для мытья волос. Холодная вода закрывает поры, что помогает сохранить цвет. Попробуйте заменить горячую воду на холодную.
  • Краска теряет яркость после 10-12 моек. Чтобы дольше сохранить цвет, мойте голову реже.
  • Если пользуетесь кондиционером, внимательно изучите его состав. Избегайте кондиционеров с солью, так как они могут сушить волосы.
  • Защищайте волосы от солнца и высоких температур. Используйте полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу перед укладкой, и волосы быстрее высохнут.

Следуя этим советам, вы сможете дольше наслаждаться ярким цветом волос и реже посещать парикмахера.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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