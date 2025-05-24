Не дайте цвету уйти: как холодная вода поможет вашим окрашенным волосам — 4 ключевых совета

Окрашенные волосы — это яркий акцент, который выделяет вас из толпы. Вы наверняка задумывались, как сохранить цвет дольше.
Ваши волосы могут потерять яркость из-за жары и солнца, особенно если вы живете в теплом климате. Чтобы защитить кожу головы и цвет волос, используйте простые методы.
Как сохранить яркость окрашенных волос
После окрашивания волосам нужен особый уход, чтобы они оставались яркими и блестящими без частого окрашивания, напоминает theissue.gr.
Следуя этим советам, вы сможете дольше наслаждаться ярким цветом волос и реже посещать парикмахера.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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