Не дайте цвету уйти: как холодная вода поможет вашим окрашенным волосам — 4 ключевых совета

Окрашенные волосы — это яркий акцент, который выделяет вас из толпы. Вы наверняка задумывались, как сохранить цвет дольше.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Ваши волосы могут потерять яркость из-за жары и солнца, особенно если вы живете в теплом климате. Чтобы защитить кожу головы и цвет волос, используйте простые методы.

Как сохранить яркость окрашенных волос

После окрашивания волосам нужен особый уход, чтобы они оставались яркими и блестящими без частого окрашивания, напоминает theissue.gr.

Используйте холодную воду для мытья волос. Холодная вода закрывает поры, что помогает сохранить цвет. Попробуйте заменить горячую воду на холодную.

Краска теряет яркость после 10-12 моек. Чтобы дольше сохранить цвет, мойте голову реже.

Если пользуетесь кондиционером, внимательно изучите его состав. Избегайте кондиционеров с солью, так как они могут сушить волосы.

Защищайте волосы от солнца и высоких температур. Используйте полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу перед укладкой, и волосы быстрее высохнут.

Следуя этим советам, вы сможете дольше наслаждаться ярким цветом волос и реже посещать парикмахера.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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