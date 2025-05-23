Очки больше не мешают красоте: вот как сделать макияж выразительным даже с массивной оправой

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы носите очки, то наверняка сталкивались с тем, что макияж выглядит иначе — глаза «теряются» за линзами, подводка смазывается, а тени отражаются в стёклах. Но хорошая новость в том, что грамотный подход к макияжу может не только решить эти проблемы, но и сделать ваш образ более выразительным. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Фото: Unsplash by Riccardo Fissore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в очках

Учитывайте особенности линз и оправы

Очень важно знать, какие линзы вы используете:

Плюсовые (увеличивающие глаза) — макияж должен быть максимально мягким, без ярких линий и излишнего блеска.

— макияж должен быть максимально мягким, без ярких линий и излишнего блеска. Минусовые (уменьшающие глаза) — подойдут светлые тени, выразительная тушь и чуть более насыщенный контур.

Также обращайте внимание на форму оправы. Массивная требует акцента на бровях и ресницах, а тонкая позволяет больше экспериментов с тенями.

Макияж глаз под очки

Выбирайте удлиняющую водостойкую тушь, особенно если у вас чувствительные глаза. Предпочтение лучше отдать мягкому карандашу вместо жидкой подводки — так линии будут выглядеть естественнее. Тени стоит подбирать с матовым финишем: блестящие текстуры в сочетании со стеклом могут выглядеть слишком ярко.

Уделите внимание тону и бровям

Очки акцентируют верхнюю часть лица, поэтому особенно важно:

Придать бровям естественную форму и немного подчеркнуть их оттенком.

Использовать стойкий консилер и пудру в зоне переносицы, где оправа соприкасается с кожей.

Обеспечить ровный тон лица, чтобы макияж выглядел аккуратно и не смазывался.

Не забывайте о губах

Если глаза оформлены нейтрально, губы вполне могут стать вашим главным акцентом. Яркая помада прекрасно уравновешивает массивные очки и добавляет образу завершённости.

Очки не мешают выглядеть привлекательно — наоборот, с правильным макияжем они могут подчеркнуть вашу индивидуальность. Надеемся, эти советы помогут вам чувствовать себя уверенно каждый день.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



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