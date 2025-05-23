Очки больше не мешают красоте: вот как сделать макияж выразительным даже с массивной оправой

Если вы носите очки, то наверняка сталкивались с тем, что макияж выглядит иначе — глаза «теряются» за линзами, подводка смазывается, а тени отражаются в стёклах. Но хорошая новость в том, что грамотный подход к макияжу может не только решить эти проблемы, но и сделать ваш образ более выразительным. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.
Очень важно знать, какие линзы вы используете:
Также обращайте внимание на форму оправы. Массивная требует акцента на бровях и ресницах, а тонкая позволяет больше экспериментов с тенями.
Очки акцентируют верхнюю часть лица, поэтому особенно важно:
Если глаза оформлены нейтрально, губы вполне могут стать вашим главным акцентом. Яркая помада прекрасно уравновешивает массивные очки и добавляет образу завершённости.
Очки не мешают выглядеть привлекательно — наоборот, с правильным макияжем они могут подчеркнуть вашу индивидуальность. Надеемся, эти советы помогут вам чувствовать себя уверенно каждый день.
Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
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