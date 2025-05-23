Чувствительная кожа? Замените кислоты на этот пилинг — и забудьте о раздражении

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Чувствительная кожа требует особого подхода, особенно когда речь идёт об отшелушивании. Кислоты могут быть слишком агрессивными, вызывая покраснение, стянутость и раздражение. В таких случаях на помощь приходит энзимный пилинг — мягкая, но эффективная альтернатива, подходящая даже для самой капризной кожи. Что это за процедура и чем она так хороша? Разбираемся!

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Что такое энзимный пилинг

Энзимный (или ферментативный) пилинг — это средство на основе натуральных ферментов, чаще всего полученных из папайи, ананаса, тыквы или других фруктов. Эти ферменты мягко растворяют связи между ороговевшими клетками, способствуя их деликатному удалению без механического воздействия и жжения.

Преимущества энзимного пилинга

Идеален для чувствительной кожи: не содержит кислот и не вызывает раздражения.

не содержит кислот и не вызывает раздражения. Не нарушает защитный барьер: сохраняет липидный слой кожи.

сохраняет липидный слой кожи. Мгновенный результат: кожа становится свежей и гладкой уже после первой процедуры.

кожа становится свежей и гладкой уже после первой процедуры. Без периода восстановления: нет шелушения и покраснения.

нет шелушения и покраснения. Можно использовать круглый год: энзимы не повышают фоточувствительность кожи.

Кому подойдёт, а кому — нет

Энзимный пилинг идеально подходит обладателям:

Чувствительной кожи

Коже склонной к куперозу,

При сухости и шелушениях

Однако тем, у кого есть активные высыпания, дерматологические заболевания или открытые раны, лучше отложить процедуру.

Как проводить энзимный пилинг дома

Очистите кожу мягким средством. Нанесите энзимный состав на лицо (следуйте инструкции). Подержите 5–15 минут. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Совет: используйте 1–2 раза в неделю, чтобы не перегрузить кожу.

Энзимный пилинг — находка для тех, кто мечтает о чистой и свежей коже, не прибегая к агрессивным кислотам. Он мягко отшелушивает, освежает и оздоравливает дерму, делая её сияющей и ухоженной без лишнего стресса.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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