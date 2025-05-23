Чувствительная кожа? Замените кислоты на этот пилинг — и забудьте о раздражении

Чувствительная кожа требует особого подхода, особенно когда речь идёт об отшелушивании. Кислоты могут быть слишком агрессивными, вызывая покраснение, стянутость и раздражение. В таких случаях на помощь приходит энзимный пилинг — мягкая, но эффективная альтернатива, подходящая даже для самой капризной кожи. Что это за процедура и чем она так хороша? Разбираемся!
Энзимный (или ферментативный) пилинг — это средство на основе натуральных ферментов, чаще всего полученных из папайи, ананаса, тыквы или других фруктов. Эти ферменты мягко растворяют связи между ороговевшими клетками, способствуя их деликатному удалению без механического воздействия и жжения.
Энзимный пилинг идеально подходит обладателям:
Однако тем, у кого есть активные высыпания, дерматологические заболевания или открытые раны, лучше отложить процедуру.
Совет: используйте 1–2 раза в неделю, чтобы не перегрузить кожу.
Энзимный пилинг — находка для тех, кто мечтает о чистой и свежей коже, не прибегая к агрессивным кислотам. Он мягко отшелушивает, освежает и оздоравливает дерму, делая её сияющей и ухоженной без лишнего стресса.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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