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Жаркое лето не пощадит вашу кожу, если вы не используете эти пять простых средств

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это солнце, море, активность и… стресс для кожи. Жаркая погода, ультрафиолет, солёная вода и кондиционированный воздух способны быстро иссушить и ослабить кожу тела. Чтобы сохранить мягкость, упругость и здоровье дермы даже в самый знойный сезон, важно выбрать правильные средства ухода. В этой статье — топ-5 незаменимых продуктов для летнего ухода за телом.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

1. Увлажняющее молочко или лосьон с алоэ вера

Лёгкая текстура и успокаивающие свойства алоэ вера делают такой лосьон идеальным после пребывания на солнце. Он снимает раздражение, охлаждает и моментально увлажняет кожу, предотвращая шелушение и сухость.

2. Гель для душа с нейтральным pH и без сульфатов

Летом кожа становится более чувствительной. Агрессивные очищающие средства могут нарушить её естественный баланс. Выбирайте мягкие гели для душа с натуральными компонентами — ромашкой, зелёным чаем, овсяным молочком.

3. Солнцезащитное средство для тела (SPF 30+)

Никакой летний уход не будет полноценным без качественного SPF. Даже если вы не загораете специально, кожа тела подвергается воздействию УФ-лучей. Выбирайте лёгкие текстуры, которые быстро впитываются и не оставляют липкости.

4. Скраб для тела с фруктовыми кислотами

Для гладкой и сияющей кожи достаточно использовать скраб 1–2 раза в неделю. Летом лучше выбирать формулы на основе кислот (АНА), которые мягко отшелушивают и освежают кожу без грубых абразивов.

5. Гель или спрей с гиалуроновой кислотой

Лёгкие формулы с гиалуроновой кислотой помогут мгновенно увлажнить кожу без жирной плёнки. Это must-have для жарких дней, особенно после душа или пребывания на солнце.

Летний уход за телом не должен быть сложным — главное, понимать потребности кожи и использовать подходящие средства.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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