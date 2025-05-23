Жаркое лето не пощадит вашу кожу, если вы не используете эти пять простых средств

Лето — это солнце, море, активность и… стресс для кожи. Жаркая погода, ультрафиолет, солёная вода и кондиционированный воздух способны быстро иссушить и ослабить кожу тела. Чтобы сохранить мягкость, упругость и здоровье дермы даже в самый знойный сезон, важно выбрать правильные средства ухода. В этой статье — топ-5 незаменимых продуктов для летнего ухода за телом.
Лёгкая текстура и успокаивающие свойства алоэ вера делают такой лосьон идеальным после пребывания на солнце. Он снимает раздражение, охлаждает и моментально увлажняет кожу, предотвращая шелушение и сухость.
Летом кожа становится более чувствительной. Агрессивные очищающие средства могут нарушить её естественный баланс. Выбирайте мягкие гели для душа с натуральными компонентами — ромашкой, зелёным чаем, овсяным молочком.
Никакой летний уход не будет полноценным без качественного SPF. Даже если вы не загораете специально, кожа тела подвергается воздействию УФ-лучей. Выбирайте лёгкие текстуры, которые быстро впитываются и не оставляют липкости.
Для гладкой и сияющей кожи достаточно использовать скраб 1–2 раза в неделю. Летом лучше выбирать формулы на основе кислот (АНА), которые мягко отшелушивают и освежают кожу без грубых абразивов.
Лёгкие формулы с гиалуроновой кислотой помогут мгновенно увлажнить кожу без жирной плёнки. Это must-have для жарких дней, особенно после душа или пребывания на солнце.
Летний уход за телом не должен быть сложным — главное, понимать потребности кожи и использовать подходящие средства.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
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