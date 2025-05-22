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Зачем платить больше: 4 бесполезных средства для волос

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь следовать всем трендам ухода за волосами, но это не значит, что каждое модное средство действительно работает. В мире красоты хватает продуктов, которые приносят пользу только производителям — а не твоим локонам. Стилист по прическам Натали Паломино развеяла мифы и рассказала, какие покупки можно спокойно вычеркнуть из списка.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

1. Полотенце из микрофибры — переоценено

Да, махровые полотенца действительно портят волосы — их ворсинки царапают структуру и сушат. Но покупать специальное полотенце за тысячи не обязательно.

"Просто используйте старую хлопковую футболку — она достаточно гладкая, чтобы не травмировать волосы", — советует Натали.

2. Средства от секущихся кончиков — не лечат, а маскируют

Разрекламированные флюиды, кремы и спреи не способны "запаять" уже поврежденные кончики.

"Единственный способ избавиться от секущихся концов — отстричь их. Всё остальное — временное замазывание проблемы", — подчёркивает экспертка.

Лучше вложиться в профилактику: питательные маски, качественный уход и регулярные стрижки.

3. Кондиционеры для ковошинга — маркетинг для доверчивых

Метод ковошинга (мытьё головы только кондиционером) стал хитом среди обладательниц кудрей. На этом фоне бренды запустили отдельные продукты "для ковошинга". Но по словам Натали, это бесполезная трата денег.

"Тебе не нужен специальный кондиционер — подойдёт обычный, уже стоящий в ванной".

4. Керлинг-палочка — не обязательна

Если у тебя уже есть плойка с зажимом — покупать керлинг-палочку (без зажима) необязательно.

"Просто не пользуйтесь зажимом — результат будет таким же, а кошелёк скажет спасибо", — делится лайфхаком стилистка.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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