Ты можешь следовать всем трендам ухода за волосами, но это не значит, что каждое модное средство действительно работает. В мире красоты хватает продуктов, которые приносят пользу только производителям — а не твоим локонам. Стилист по прическам Натали Паломино развеяла мифы и рассказала, какие покупки можно спокойно вычеркнуть из списка.
Да, махровые полотенца действительно портят волосы — их ворсинки царапают структуру и сушат. Но покупать специальное полотенце за тысячи не обязательно.
"Просто используйте старую хлопковую футболку — она достаточно гладкая, чтобы не травмировать волосы", — советует Натали.
Разрекламированные флюиды, кремы и спреи не способны "запаять" уже поврежденные кончики.
"Единственный способ избавиться от секущихся концов — отстричь их. Всё остальное — временное замазывание проблемы", — подчёркивает экспертка.
Лучше вложиться в профилактику: питательные маски, качественный уход и регулярные стрижки.
Метод ковошинга (мытьё головы только кондиционером) стал хитом среди обладательниц кудрей. На этом фоне бренды запустили отдельные продукты "для ковошинга". Но по словам Натали, это бесполезная трата денег.
"Тебе не нужен специальный кондиционер — подойдёт обычный, уже стоящий в ванной".
Если у тебя уже есть плойка с зажимом — покупать керлинг-палочку (без зажима) необязательно.
"Просто не пользуйтесь зажимом — результат будет таким же, а кошелёк скажет спасибо", — делится лайфхаком стилистка.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.