Жир сгорает, как на сковородке: специя, которая делает это с животом

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обычная пряность, которая незаметно меняет форму живота. Вы точно её знаете. Она живёт в каждом кухонном шкафчике, пахнет уютом и зимой, а на вкус — как воспоминание из детства. Но мало кто догадывается: эта специя может повлиять не только на аромат выпечки, но и на… объёмы талии.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корица

Да, речь о корице — тёплой, пряной и такой знакомой. Её добавляют в булочки, каши и даже в алкогольные напитки. Но за вкусом скрывается куда больше.

Коричневый жир вместо белого

Исследования показали, что корица способствует активации бурого жира — того самого "хорошего" жира, который помогает организму сжигать калории и поддерживать тепло. В отличие от белого жира (который просто откладывается на боках), бурый превращает энергию в тепло — и помогает худеть.

По словам учёных, регулярное потребление корицы может не только уменьшить окружность талии, но и спровоцировать преобразование жира в области живота — из вредного белого в полезный бурый.

Минус в сантиметрах

В одном исследовании приняли участие 786 человек. Они ежедневно употребляли от 2 граммов корицы в день (в течение 12 недель), соблюдая при этом сбалансированное питание. Результаты впечатляют:

масса тела снизилась в среднем на 1,02 кг,

талия уменьшилась на 2,4 см,

индекс массы тела снизился на 0,51 кг/м²,

жировая масса — на 1,02%.

Сколько корицы — это "в меру"

Если у вас нет аллергии, безопасная доза — от 1 до 2 чайных ложек молотой корицы в день или до 2,5 см коры (в виде палочек). Главное — не переборщить.

Так что в следующий раз, добавляя корицу в овсянку или чай, помните: вы не просто придаёте вкус, вы запускаете скрытый механизм, работающий на вашу фигуру.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



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