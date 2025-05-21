Жир сгорает, как на сковородке: специя, которая делает это с животом

Обычная пряность, которая незаметно меняет форму живота. Вы точно её знаете. Она живёт в каждом кухонном шкафчике, пахнет уютом и зимой, а на вкус — как воспоминание из детства. Но мало кто догадывается: эта специя может повлиять не только на аромат выпечки, но и на… объёмы талии.
Да, речь о корице — тёплой, пряной и такой знакомой. Её добавляют в булочки, каши и даже в алкогольные напитки. Но за вкусом скрывается куда больше.
Исследования показали, что корица способствует активации бурого жира — того самого "хорошего" жира, который помогает организму сжигать калории и поддерживать тепло. В отличие от белого жира (который просто откладывается на боках), бурый превращает энергию в тепло — и помогает худеть.
По словам учёных, регулярное потребление корицы может не только уменьшить окружность талии, но и спровоцировать преобразование жира в области живота — из вредного белого в полезный бурый.
В одном исследовании приняли участие 786 человек. Они ежедневно употребляли от 2 граммов корицы в день (в течение 12 недель), соблюдая при этом сбалансированное питание. Результаты впечатляют:
Если у вас нет аллергии, безопасная доза — от 1 до 2 чайных ложек молотой корицы в день или до 2,5 см коры (в виде палочек). Главное — не переборщить.
Так что в следующий раз, добавляя корицу в овсянку или чай, помните: вы не просто придаёте вкус, вы запускаете скрытый механизм, работающий на вашу фигуру.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.