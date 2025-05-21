Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы всё ещё ищете молодость в кремах? А она давно прячется в чашке. Да-да, в обычной кружке чая. Но не в том, который вы пьёте с мёдом во время простуды. Речь о сортах, которые борются с морщинами и действуют круче, чем Ботокс.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Пора познакомиться с трио, которое может превзойти даже самые модные сыворотки: белый чай, ройбуш и гибискус. Эти чаи не просто вкусные — они на "ты" с коллагеном и знают, как замедлить старение изнутри.

Белый чай — тихий герой вашей кожи

Если бы белый чай был человеком, он бы читал научные статьи в баре и спасал бы вас от морщин, не отрываясь от книги. В нём полно катехинов — антиоксидантов, которые защищают кожу от свободных радикалов (этих безумных клеток, которые ведут себя, как подростки на TikTok).

В исследовании Университета Кингстона белый чай обошёл 20 других косметических ингредиентов, включая алоэ и зелёный чай, по способности защищать коллаген и эластин.

Лайфхак: пейте белый чай с утра и добавьте крем с SPF — и вы уже в броне.

Ройбуш — красный чай без тревог

Он без кофеина, но с сильным составом: кверцетин и аспалатин борются с воспалениями и помогают коже обновляться. А одно исследование доказало, что гель с ройбушем сокращает морщины почти на 10% всего за месяц.

Бонус: в нём есть цинк и АНА-кислоты, которые работают как мягкий пилинг.

Гибискус — модный выход в свет

Если чаи были бы звёздами, гибискус щеголял бы на ковровой дорожке в платье от Valentino. Он насыщен витамином С, усиливает выработку коллагена и приостанавливает процессы его разрушения. Исследование показало: после 12 недель с гибискусом кожа становится на 22% упругее. Это почти как ботокс, только без уколов и визитов к косметологу.

Летний рецепт: заварите гибискус, добавьте мяту и лимон — и у вас в руках напиток, от которого сияет не только кожа, но и настроение.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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