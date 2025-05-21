Когда лак становится заявлением: цвета, которые взорвали модный 2025

Если вам казалось, что в мире маникюра уже не может быть ничего нового — вы ошибались. Грядущий 2025 год обещает настоящую революцию в цветах. Броские, нежные, игривые и даже… "съедобные" — лаковые новинки стали манифестом индивидуальности и смелости.
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Синий маникюр
Главный тренд — отказаться от предсказуемых оттенков и попробовать что-то, на что раньше не решались.
Международный Vogue назвал 9 цветов, которые будут в моде на протяжении всего следующего года. Вот они — с нотками провокации и утончённости.
Цвета, которые покорят ногтевые ленты
Томатно-красный Не классика, а настоящий вызов! Яркий, с оранжевым подтоном — словно кожура спелого помидора. Между кораллом и огненно-красным.
Бежевый латте Утро на ногтях. Мягкий, тёплый и уютный, как пена на кофе со льдом. Элегантность без кричащей показухи.
Сливочно-жёлтый Солнечный, но не агрессивный. Как ванильное мороженое в июльский день — лёгкий и бодрящий.
Синий Капри Морская роскошь. Яркий, глубокий и дорого звучащий. Не оттенок, а курортное настроение.
Серебристый хром Глянцевая фантазия: эффект "глазированного пончика" теперь с металлическим отливом. Неоновое будущее — прямо на кончиках пальцев.
Розовый балерина Цвет невесомости. Светлый, нежный, будто пуанты в детской мечте.
Сиреневое желе Корейский шик. Полупрозрачный блеск и эффект влажных ногтей. Хочется попробовать? Смешайте пастель и глянец.
Фисташковый зелёный Минимализм с характером. Свежее дыхание весны — без избытка кислотности, но с настроением.
Водное свечение Русалочий тренд. Сияние переливов, как в отражении воды. Цвет, который будто оживает на свету.
Вдохновляйся и экспериментируй
Мода в 2025 году — это не про правила, а про игру. Не бойтесь новых оттенков. Как минимум — это способ заявить о себе без слов.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.