Когда лак становится заявлением: цвета, которые взорвали модный 2025

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вам казалось, что в мире маникюра уже не может быть ничего нового — вы ошибались. Грядущий 2025 год обещает настоящую революцию в цветах. Броские, нежные, игривые и даже… "съедобные" — лаковые новинки стали манифестом индивидуальности и смелости.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Главный тренд — отказаться от предсказуемых оттенков и попробовать что-то, на что раньше не решались.

Международный Vogue назвал 9 цветов, которые будут в моде на протяжении всего следующего года. Вот они — с нотками провокации и утончённости.

Цвета, которые покорят ногтевые ленты

Томатно-красный

Не классика, а настоящий вызов! Яркий, с оранжевым подтоном — словно кожура спелого помидора. Между кораллом и огненно-красным.

Не классика, а настоящий вызов! Яркий, с оранжевым подтоном — словно кожура спелого помидора. Между кораллом и огненно-красным. Бежевый латте

Утро на ногтях. Мягкий, тёплый и уютный, как пена на кофе со льдом. Элегантность без кричащей показухи.

Утро на ногтях. Мягкий, тёплый и уютный, как пена на кофе со льдом. Элегантность без кричащей показухи. Сливочно-жёлтый

Солнечный, но не агрессивный. Как ванильное мороженое в июльский день — лёгкий и бодрящий.

Солнечный, но не агрессивный. Как ванильное мороженое в июльский день — лёгкий и бодрящий. Синий Капри

Морская роскошь. Яркий, глубокий и дорого звучащий. Не оттенок, а курортное настроение.

Морская роскошь. Яркий, глубокий и дорого звучащий. Не оттенок, а курортное настроение. Серебристый хром

Глянцевая фантазия: эффект "глазированного пончика" теперь с металлическим отливом. Неоновое будущее — прямо на кончиках пальцев.

Глянцевая фантазия: эффект "глазированного пончика" теперь с металлическим отливом. Неоновое будущее — прямо на кончиках пальцев. Розовый балерина

Цвет невесомости. Светлый, нежный, будто пуанты в детской мечте.

Цвет невесомости. Светлый, нежный, будто пуанты в детской мечте. Сиреневое желе

Корейский шик. Полупрозрачный блеск и эффект влажных ногтей. Хочется попробовать? Смешайте пастель и глянец.

Корейский шик. Полупрозрачный блеск и эффект влажных ногтей. Хочется попробовать? Смешайте пастель и глянец. Фисташковый зелёный

Минимализм с характером. Свежее дыхание весны — без избытка кислотности, но с настроением.

Минимализм с характером. Свежее дыхание весны — без избытка кислотности, но с настроением. Водное свечение

Русалочий тренд. Сияние переливов, как в отражении воды. Цвет, который будто оживает на свету.

Вдохновляйся и экспериментируй

Мода в 2025 году — это не про правила, а про игру. Не бойтесь новых оттенков. Как минимум — это способ заявить о себе без слов.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.