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Живот как сигнал бедствия: три случая, когда косметика, массаж и бег бессильны

2:03
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Не всегда спорт и массаж помогают вернуть животу прежнюю форму. Иногда единственным выходом становится абдоминопластика — операция по восстановлению передней брюшной стенки.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

По словам пластического хирурга Георгия Карапетяна, существует три основных причины, когда без хирургии не обойтись.

1. Врожденные дефекты

"Когда в мышечном каркасе есть врожденное отверстие — например, пупочная грыжа или грыжа белой линии живота — через него могут выходить органы брюшной полости. Это опасно: возможны ущемление, некроз и нарушение кровоснабжения", — объясняет хирург.

2. Послеоперационные осложнения

После операций могут образоваться рубцовые дефекты. Мышцы расходятся, и внутренние органы начинают выпячиваться под кожу, создавая риски, схожие с врожденными проблемами.

3. Последствия беременности

"Во время беременности мышечный каркас растягивается. После родов он не всегда возвращается в исходное состояние. Это снижает внутрибрюшное давление, нарушает работу органов и изменяет внешний вид живота", — отмечает Карапетян.

Многие ошибочно считают, что вернуть форму можно с помощью спорта. Однако при серьёзных нарушениях это не работает.

"Когда мышцы в неправильном положении, нагрузка на пресс только усугубляет проблему. Прямые мышцы расходятся ещё больше, образуя грыжи", — добавляет он.

Абдоминопластика решает не только медицинские, но и эстетические задачи: убирается лишняя кожа, делается липосакция, восстанавливается мышечный каркас, сообщает ИА RuNews24.ru.

"Если есть сомнения — первым шагом должна быть консультация с пластическим хирургом. Профессионал всегда скажет честно: нужна операция или можно обойтись фитнесом и диетой", — подытожил Карапетян.

Уточнения

Абдоминопла́стика (от лат. abdomen «живот») — объёмное оперативное вмешательство, осуществляемое с целью восстановления эстетических пропорций живота. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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