Живот как сигнал бедствия: три случая, когда косметика, массаж и бег бессильны

Не всегда спорт и массаж помогают вернуть животу прежнюю форму. Иногда единственным выходом становится абдоминопластика — операция по восстановлению передней брюшной стенки.
По словам пластического хирурга Георгия Карапетяна, существует три основных причины, когда без хирургии не обойтись.
"Когда в мышечном каркасе есть врожденное отверстие — например, пупочная грыжа или грыжа белой линии живота — через него могут выходить органы брюшной полости. Это опасно: возможны ущемление, некроз и нарушение кровоснабжения", — объясняет хирург.
После операций могут образоваться рубцовые дефекты. Мышцы расходятся, и внутренние органы начинают выпячиваться под кожу, создавая риски, схожие с врожденными проблемами.
"Во время беременности мышечный каркас растягивается. После родов он не всегда возвращается в исходное состояние. Это снижает внутрибрюшное давление, нарушает работу органов и изменяет внешний вид живота", — отмечает Карапетян.
Многие ошибочно считают, что вернуть форму можно с помощью спорта. Однако при серьёзных нарушениях это не работает.
"Когда мышцы в неправильном положении, нагрузка на пресс только усугубляет проблему. Прямые мышцы расходятся ещё больше, образуя грыжи", — добавляет он.
Абдоминопластика решает не только медицинские, но и эстетические задачи: убирается лишняя кожа, делается липосакция, восстанавливается мышечный каркас, сообщает ИА RuNews24.ru.
"Если есть сомнения — первым шагом должна быть консультация с пластическим хирургом. Профессионал всегда скажет честно: нужна операция или можно обойтись фитнесом и диетой", — подытожил Карапетян.
Абдоминопла́стика (от лат. abdomen «живот») — объёмное оперативное вмешательство, осуществляемое с целью восстановления эстетических пропорций живота.
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