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Что категорически нельзя делать с кожей в жару — советы, которые реально спасают лицо

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Лето — прекрасное время для отдыха, моря и загара. Но именно в этот сезон кожа подвергается наибольшему стрессу: УФ-излучение, высокая температура, пот, пыль. Многие привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле вредят коже и ускоряют процессы старения. Чтобы сохранить здоровое сияние лица и предотвратить пигментацию, важно знать, чего категорически нельзя делать летом.

Каштановые волосы
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каштановые волосы

Не отказывайтесь от SPF — даже в городе

Одна из главных ошибок — пренебрежение солнцезащитным кремом. Даже в пасмурную погоду или при коротких выходах на улицу кожа получает порцию УФ-лучей. Без защиты они проникают в глубокие слои эпидермиса, провоцируя пигментацию, сухость и фотостарение. Используйте SPF не ниже 30 каждый день — и обновляйте его каждые 2–3 часа.

Не используйте агрессивные кислоты и ретинол

Летом кожа и так чувствительная из-за жары и солнца. Добавление кислот, особенно AHA и BHA, или ретиноидов без строгого контроля может вызвать ожоги, раздражение и усиление пигментации. Если вы всё же используете такие средства, обязательно наносите их вечером и дополняйте усиленной защитой днём.

Не умывайтесь слишком часто и агрессивно

Некоторые считают, что в жару умываться нужно как можно чаще. Но это — ловушка. Частое умывание разрушает защитный липидный барьер эпидермиса, провоцирует обезвоживание и усиление выработки кожного сала. Используйте мягкое очищающее средство утром и вечером, а в течение дня освежайтесь термальной водой или мицеллярным спреем.

Не наносите тяжёлый макияж

Летом кожа нуждается в лёгкости. Плотные тональные кремы и матирующие пудры могут закупоривать поры, вызывать высыпания и дискомфорт. Замените их на BB-крем с SPF. Кожа скажет спасибо.

Избегайте распространённых ошибок, следите за защитой и увлажнением — и кожа ответит вам здоровым сиянием и гладкостью даже в самый жаркий сезон.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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