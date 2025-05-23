Лето — не повод стричься! Рабочие советы, как спасти волосы от сухости и сечения

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — идеальное время для прогулок, солнца и отпусков, но не для волос. Под воздействием ультрафиолета, морской воды и жары локоны теряют влагу, становятся ломкими, а кончики — особенно уязвимыми. Но не спешите хвататься за ножницы! Есть способы защитить волосы и сохранить длину без регулярных стрижек.

Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шортах

Почему летом волосы особенно страдают?

Высокие температуры, солнце и ветер нарушают гидролипидный баланс волос. Кончики — самая уязвимая часть локона — теряют влагу быстрее остальных. Частое мытьё головы, укладки и резкие перепады температуры также способствуют иссушению.

Увлажнение — ваш главный союзник

Один из главных способов сохранить здоровье кончиков — регулярное увлажнение. Используйте несмываемые кондиционеры, спреи с гиалуроновой кислотой и маслами. Лёгкие питательные маски с кокосовым, аргановым или жожоба маслом можно наносить раз в неделю на кончики, даже не касаясь корней.

Термозащита — обязательно

Если вы всё же пользуетесь феном или плойкой — никогда не забывайте про термозащиту. Она создаёт барьер, который помогает удерживать влагу и защищает от пересушивания.

Минимизируйте контакт с солнцем и солью

На пляже защищайте волосы так же, как и кожу: носите шляпу, бейсболку или платок. После купания в море обязательно промывайте волосы пресной водой и наносите увлажняющий спрей или масло. Также старайтесь не переусердствовать с шампунями — выбирайте мягкие, без сульфатов.

Альтернатива ножницам — масла и сыворотки

Если вы видите сухость, но не хотите обрезать длину, спасением могут стать масла и сыворотки для кончиков. Они “запаивают” структуру волос, визуально устраняя сечение и предотвращая дальнейшее повреждение.

Сухие кончики летом — не приговор. С правильным уходом можно сохранить длину и здоровье волос без стрижки.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.



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