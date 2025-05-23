Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Головные уборы — это не только защита от холода или солнца, но и яркий модный акцент. Однако многие избегают их, опасаясь выглядеть нелепо. На самом деле, подобрать "свой" головной убор — задача несложная, если знать несколько правил. В этом тексте вы узнаете, как подружиться с шляпами, беретами и кепками, не жертвуя стилем и комфортом.

Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кореянка

Определите форму лица

Первый шаг — узнать, какие фасоны вам идут.

Овальное лицо считается универсальным — подойдут практически все модели.

считается универсальным — подойдут практически все модели. Круглому лицу лучше подойдут асимметричные фасоны и береты, надетые набок.

лучше подойдут асимметричные фасоны и береты, надетые набок. Квадратное лицо смягчите шапками-бини или шляпами с мягкими полями.

смягчите шапками-бини или шляпами с мягкими полями. Вытянутое лицо уравновесит кепка с большим козырьком или шапка с отворотом.

Учитывайте стиль одежды

Чтобы головной убор не смотрелся чужеродным, он должен перекликаться с вашим образом.

Берет отлично дополнит элегантный или французский стиль. Бейсболка — выбор для casual и спортивных образов. Шляпа — стильный акцент для городского шика и бохо.

Не бойтесь примерять

Головной убор, как духи, нужно "примерить". Одни модели выглядят странно на полке, но изумительно — на голове. Зеркало — ваш лучший друг: смотрите не только спереди, но и сбоку.

Ставьте на нейтральные цвета

На начальном этапе лучше выбирать базовые оттенки — бежевый, чёрный, серый. Их проще сочетать с гардеробом, и они не будут перетягивать внимание.

Аксессуары — в помощь

Добавьте к образу шарф, серьги или очки — и головной убор станет частью цельного и продуманного лука. Маленькие детали часто делают образ завершённым.

Головной убор — это не враг, а ваш стильный союзник. Главное — не бояться экспериментов и помнить, что мода начинается с уверенности. Начните с простого и со временем найдёте свой идеальный фасон, который станет вашей фишкой.

Уточнения

Головно́й убо́р — термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.