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Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Головные уборы — это не только защита от холода или солнца, но и яркий модный акцент. Однако многие избегают их, опасаясь выглядеть нелепо. На самом деле, подобрать "свой" головной убор — задача несложная, если знать несколько правил. В этом тексте вы узнаете, как подружиться с шляпами, беретами и кепками, не жертвуя стилем и комфортом.

Кореянка
Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кореянка

Определите форму лица

Первый шаг — узнать, какие фасоны вам идут.

  • Овальное лицо считается универсальным — подойдут практически все модели.
  • Круглому лицу лучше подойдут асимметричные фасоны и береты, надетые набок.
  • Квадратное лицо смягчите шапками-бини или шляпами с мягкими полями.
  • Вытянутое лицо уравновесит кепка с большим козырьком или шапка с отворотом.

Учитывайте стиль одежды

Чтобы головной убор не смотрелся чужеродным, он должен перекликаться с вашим образом.

  1. Берет отлично дополнит элегантный или французский стиль.
  2. Бейсболка — выбор для casual и спортивных образов.
  3. Шляпа — стильный акцент для городского шика и бохо.

Не бойтесь примерять

Головной убор, как духи, нужно "примерить". Одни модели выглядят странно на полке, но изумительно — на голове. Зеркало — ваш лучший друг: смотрите не только спереди, но и сбоку.

Ставьте на нейтральные цвета

На начальном этапе лучше выбирать базовые оттенки — бежевый, чёрный, серый. Их проще сочетать с гардеробом, и они не будут перетягивать внимание.

Аксессуары — в помощь

Добавьте к образу шарф, серьги или очки — и головной убор станет частью цельного и продуманного лука. Маленькие детали часто делают образ завершённым.

Головной убор — это не враг, а ваш стильный союзник. Главное — не бояться экспериментов и помнить, что мода начинается с уверенности. Начните с простого и со временем найдёте свой идеальный фасон, который станет вашей фишкой.

Уточнения

Головно́й убо́р — термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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