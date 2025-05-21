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Забыли про гранит? Ламинат на кухне — новый фаворит молодёжи, и это не случайно

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Ламинат снова в моде: он возвращается на кухонные столешницы и удивляет своей универсальностью. Формica провела опрос среди 1000 человек в конце 2024 года, и результаты стали настоящим открытием: молодые поколения, такие как миллениалы и представители нового поколения, чаще выбирают ламинат для своих столешниц, чем более старшие поколения, такие как бумеры и представители поколения X.

Предметы на столе
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Adamus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Предметы на столе

Задумались, почему это так

Ламинат раньше ассоциировался с дешевизной и хрупкостью, но на сегодня этот материал претерпел значительные изменения. Конечно, многие всё ещё выбирают гранит или мрамор, но их высокая стоимость отпугивает большинство людей, особенно если речь идёт о небольших квартирах, где не хочется тратить целое состояние на столешницу.

Ламинат, в свою очередь, стал доступным и стильным решением. Его качество значительно улучшилось, а внешний вид теперь точно имитирует текстуры и рисунки более дорогих материалов. Он не только выглядит как мрамор или камень, но и обладает повышенной износостойкостью. Даже долговечность впечатляет — ламинат теперь может служить годами, не уступая более дорогим аналогам.

Ванесса Делеон, главный дизайнер компании Vanessa DeLeon Associates, подчеркивает, что "ламинат легко адаптируется под любой интерьер". Он позволяет создавать уникальные дизайны и предлагает огромное разнообразие узоров, что дает клиентам возможность проявить творчество, не тратя при этом целое состояние.

Если вы планируете ремонт и хотите сэкономить, но при этом не отказаться от стиля и качества, ламинат может стать отличным выбором для столешниц на кухне, в ванной или в прачечной. Он становится всё более популярным благодаря своей доступности, функциональности и многообразию дизайнов.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate — «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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