Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде

Маска, крем, тоник — кажется, кожа и так перегружена. Зачем ещё и сыворотка? Ответ простой: потому что она умеет то, что другим не под силу.
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Девушка
Три причины, почему сыворотка — это не роскошь
Прицельное действие У каждой сыворотки — чёткая цель: убрать сухость, уменьшить пигментацию, успокоить раздражение. Состав — концентрат активных компонентов, которые не распыляются на "всё и сразу", а решают конкретную задачу.
Глубокое проникновение Благодаря лёгкой текстуре и современным транспортным системам (липосомы, экзосомы), активы доходят до нужного слоя кожи. А крупные молекулы, например гиалуронка, работают на поверхности — мгновенно увлажняют.
Командная работа Сыворотки легко "дружат" с другими средствами: их можно наслаивать, а сверху — наносить крем или масло, чтобы "запечатать" эффект.
Как не ошибиться с выбором
Сухая кожа Ищите липиды (церамиды, сквалан), алоэ, гиалуроновую кислоту — они восстанавливают барьер и удерживают влагу.
Жирная и проблемная Подойдут ниацинамид, цинк, салициловая кислота и ретинол — они регулируют себум, борются с акне и осветляют пятна постакне.
Чувствительная Пантенол, пептиды и пробиотики помогут снять раздражение и укрепят микробиом.
Зрелая Для упругости — пептиды, от морщин — миорелаксанты, для пигментации — витамин С, транексамовая или койевая кислота.
А можно смешивать
Да, но осторожно. Ретинол, кислоты, витамин С и пептиды не всегда уживаются между собой. Слишком много активных компонентов — и вместо сияния получите раздражение.
Правильно подобранная сыворотка — как ключ к красивой коже. Главное — слушать свою кожу и не бояться пробовать.
Уточнения
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.