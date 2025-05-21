Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русский язык стал настоящим испытанием: Скарлетт Йоханссон расcказала о самой сложной сцене в карьере
39 туннелей и 66 мостов: как новая железная дорога изменит маршрут между Анкарой и Измиром
Не только для души: как искусство помогает справляться со стрессом и тревогой
В Томске придумали, как заменить металл в хирургии и авиации
Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса
Пластиковая доска на кухне? Время прощаться с этим токсичным другом
Миротворец или стратег? Зачем Трампу украинский конфликт
После дневного сна хуже, чем до него? Вы просто спите неправильно
Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме

Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Маска, крем, тоник — кажется, кожа и так перегружена. Зачем ещё и сыворотка? Ответ простой: потому что она умеет то, что другим не под силу.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Три причины, почему сыворотка — это не роскошь

  • Прицельное действие
    У каждой сыворотки — чёткая цель: убрать сухость, уменьшить пигментацию, успокоить раздражение. Состав — концентрат активных компонентов, которые не распыляются на "всё и сразу", а решают конкретную задачу.
  • Глубокое проникновение
    Благодаря лёгкой текстуре и современным транспортным системам (липосомы, экзосомы), активы доходят до нужного слоя кожи. А крупные молекулы, например гиалуронка, работают на поверхности — мгновенно увлажняют.
  • Командная работа
    Сыворотки легко "дружат" с другими средствами: их можно наслаивать, а сверху — наносить крем или масло, чтобы "запечатать" эффект.

Как не ошибиться с выбором

  • Сухая кожа
    Ищите липиды (церамиды, сквалан), алоэ, гиалуроновую кислоту — они восстанавливают барьер и удерживают влагу.
  • Жирная и проблемная
    Подойдут ниацинамид, цинк, салициловая кислота и ретинол — они регулируют себум, борются с акне и осветляют пятна постакне.
  • Чувствительная
    Пантенол, пептиды и пробиотики помогут снять раздражение и укрепят микробиом.
  • Зрелая
    Для упругости — пептиды, от морщин — миорелаксанты, для пигментации — витамин С, транексамовая или койевая кислота.

А можно смешивать

Да, но осторожно. Ретинол, кислоты, витамин С и пептиды не всегда уживаются между собой. Слишком много активных компонентов — и вместо сияния получите раздражение.

Правильно подобранная сыворотка — как ключ к красивой коже. Главное — слушать свою кожу и не бояться пробовать.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Последние материалы
Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса
Пластиковая доска на кухне? Время прощаться с этим токсичным другом
Миротворец или стратег? Зачем Трампу украинский конфликт
После дневного сна хуже, чем до него? Вы просто спите неправильно
Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме
Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде
Казан — не панацея: как не испортить плов, даже если варите его в кастрюле
Весна — сезон ошибок: как спасти виноград от подмерзания и засухи
В России запускают алиментный позор: не платишь детям — попадешь в список
В Германии рекорд: за год закрылись почти 200 тысяч предприятий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.