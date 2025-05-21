Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маска, крем, тоник — кажется, кожа и так перегружена. Зачем ещё и сыворотка? Ответ простой: потому что она умеет то, что другим не под силу.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Три причины, почему сыворотка — это не роскошь

Прицельное действие

У каждой сыворотки — чёткая цель: убрать сухость, уменьшить пигментацию, успокоить раздражение. Состав — концентрат активных компонентов, которые не распыляются на "всё и сразу", а решают конкретную задачу.

У каждой сыворотки — чёткая цель: убрать сухость, уменьшить пигментацию, успокоить раздражение. Состав — концентрат активных компонентов, которые не распыляются на "всё и сразу", а решают конкретную задачу. Глубокое проникновение

Благодаря лёгкой текстуре и современным транспортным системам (липосомы, экзосомы), активы доходят до нужного слоя кожи. А крупные молекулы, например гиалуронка, работают на поверхности — мгновенно увлажняют.

Благодаря лёгкой текстуре и современным транспортным системам (липосомы, экзосомы), активы доходят до нужного слоя кожи. А крупные молекулы, например гиалуронка, работают на поверхности — мгновенно увлажняют. Командная работа

Сыворотки легко "дружат" с другими средствами: их можно наслаивать, а сверху — наносить крем или масло, чтобы "запечатать" эффект.

Как не ошибиться с выбором

Сухая кожа

Ищите липиды (церамиды, сквалан), алоэ, гиалуроновую кислоту — они восстанавливают барьер и удерживают влагу.

Ищите липиды (церамиды, сквалан), алоэ, гиалуроновую кислоту — они восстанавливают барьер и удерживают влагу. Жирная и проблемная

Подойдут ниацинамид, цинк, салициловая кислота и ретинол — они регулируют себум, борются с акне и осветляют пятна постакне.

Подойдут ниацинамид, цинк, салициловая кислота и ретинол — они регулируют себум, борются с акне и осветляют пятна постакне. Чувствительная

Пантенол, пептиды и пробиотики помогут снять раздражение и укрепят микробиом.

Пантенол, пептиды и пробиотики помогут снять раздражение и укрепят микробиом. Зрелая

Для упругости — пептиды, от морщин — миорелаксанты, для пигментации — витамин С, транексамовая или койевая кислота.

А можно смешивать

Да, но осторожно. Ретинол, кислоты, витамин С и пептиды не всегда уживаются между собой. Слишком много активных компонентов — и вместо сияния получите раздражение.

Правильно подобранная сыворотка — как ключ к красивой коже. Главное — слушать свою кожу и не бояться пробовать.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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