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Секрет идеальной гладкости: вросшие волосы исчезают после этой подготовки

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, всё прошло идеально — волосы удалены, кожа гладкая. Но спустя пару часов начинается зуд, покраснение и те самые злосчастные вросшие волоски. Знакомо? Всё потому, что при удалении волос важна не только техника, но и грамотный уход до и после процедуры.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Шугаринг: восточная классика

Удаление волос сахарной пастой считается одним из самых щадящих методов. Особенно он подходит для чувствительной кожи.

"Меньше раздражений, волосы реже врастают", — отмечает косметолог Ирина Головина.

Главное — внимательно читать состав: некоторые пасты с лимонной кислотой могут пересушивать кожу.

Ваксинг: надолго, но не для всех

Воск удаляет волосы с корнем, и результат сохраняется 3-4 недели. Отлично подходит для ног, рук и зоны бикини. Но будьте готовы к возможному покраснению, особенно после горячего воска.

Кремы-депиляторы: удобно, но не всегда безопасно

Быстро, просто, но подходит не каждой. Химические компоненты могут раздражать чувствительную кожу. К тому же волосы удаляются только с поверхности и быстро отрастают.

Лазер и электроэпиляция: инвестиция в будущее

"Если хочется долговременного эффекта — это ваш вариант", — говорит Ирина.

Да, процедуры недешёвые, но волосы перестают расти уже через несколько сеансов. Главное — довериться специалисту: неграмотная работа может оставить ожоги и пигментацию.

Бритва: дешево и раздражающе

Самый доступный способ, но и самый травматичный. Сухая кожа, тупое лезвие — и вот уже покраснение и зуд. Такой метод — скорее экстренная мера, чем регулярная рутина.

Подготовка — половина успеха

Сделайте лёгкий скраб накануне — это поможет избежать врастания. Перед самой процедурой кожа должна быть сухой, чистой, без крема. И не забывайте про увлажнение после — оно спасает!

Уточнения

Шу́гаринг (от англ. sugar — сахар; также эпиляция сахаром, карамельная эпиляция, персидская эпиляция) — способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты. Пасту распределяют по обрабатываемому участку кожи и удаляют вместе с волосками.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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