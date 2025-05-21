Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушёнка с подвохом: что добавляют в консервы, чтобы вы не заметили
Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле
Симаррон-Каньон — маленький, но мощный: почему стоит посетить этот уникальный парк в Нью-Мексико
Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы
Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех
В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру
Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос

Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик

Моя семья » Красота и стиль

Выпускной — это не просто вечер в платьях и костюмах. Это маленькая жизнь, где важна каждая деталь: от каблуков до туши, которая выдержит не только танцы, но и слёзы. Именно поэтому макияж — не просто штрих, а стратегический шаг. Как не ошибиться? Рассказываем о главных трендах и лайфхаках.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Главный акцент — на глаза

Мода диктует: глаза должны говорить громче губ. Цветные тени, влажный блеск и стрелки самых разных форм — на пике розовые, бронзовые и сиреневые оттенки. А вот губы остаются скромными — нюдовые или слегка розоватые, с сатиновым финишем.

"Для юных модниц идеально подходит эффект "glass skin”: ухоженное, увлажнённое лицо с деликатным сиянием. Металлик и глиттер — возвращаются, но точечно: блестящая подводка или уголки глаз, а не всё лицо в пайетках", — делится визажист Любовь Брусницына.

Брови без перегибов

Модные брови — это мягкость и натуральность. Немного геля и лёгкий штрих карандашом — никаких "инстаграмных" чётких линий. В тренде живая мимика, а не вымеренные архитектуры.

Стойкость — всё

Чтобы макияж продержался до рассвета:

  • Используйте базу с матирующим эффектом
  • Тени — кремовые, зафиксированные сухими
  • Подводка и тушь — только водостойкие
  • Губы — тинт, стойкий карандаш и кремовая помада
  • Финальный штрих — фиксирующий спрей

Как подготовить кожу

Начинать стоит заранее. За день до выпускного — пилинг и увлажняющая маска. В день мероприятия — лёгкий уход, праймер, и только потом — тон. Помните: даже самый красивый мейк не скроет обезвоженность и усталость кожи.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду
Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться
Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма
Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту
Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик
ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить
"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть
Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.