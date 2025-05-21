Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик

Выпускной — это не просто вечер в платьях и костюмах. Это маленькая жизнь, где важна каждая деталь: от каблуков до туши, которая выдержит не только танцы, но и слёзы. Именно поэтому макияж — не просто штрих, а стратегический шаг. Как не ошибиться? Рассказываем о главных трендах и лайфхаках.

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Главный акцент — на глаза

Мода диктует: глаза должны говорить громче губ. Цветные тени, влажный блеск и стрелки самых разных форм — на пике розовые, бронзовые и сиреневые оттенки. А вот губы остаются скромными — нюдовые или слегка розоватые, с сатиновым финишем.

"Для юных модниц идеально подходит эффект "glass skin”: ухоженное, увлажнённое лицо с деликатным сиянием. Металлик и глиттер — возвращаются, но точечно: блестящая подводка или уголки глаз, а не всё лицо в пайетках", — делится визажист Любовь Брусницына.

Брови без перегибов

Модные брови — это мягкость и натуральность. Немного геля и лёгкий штрих карандашом — никаких "инстаграмных" чётких линий. В тренде живая мимика, а не вымеренные архитектуры.

Стойкость — всё

Чтобы макияж продержался до рассвета:

Используйте базу с матирующим эффектом

Тени — кремовые, зафиксированные сухими

Подводка и тушь — только водостойкие

Губы — тинт, стойкий карандаш и кремовая помада

Финальный штрих — фиксирующий спрей

Как подготовить кожу

Начинать стоит заранее. За день до выпускного — пилинг и увлажняющая маска. В день мероприятия — лёгкий уход, праймер, и только потом — тон. Помните: даже самый красивый мейк не скроет обезвоженность и усталость кожи.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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