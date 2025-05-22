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Щёточка решает всё: как правильно выбрать тушь и не пожалеть о покупке

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Выбор туши может превратиться в настоящую головоломку. Объём, удлинение, водостойкость, щёточки разных форм — глаза разбегаются не только на витрине, но и в прямом смысле. Визажисты утверждают: универсальной туши не существует, зато есть простые советы, которые помогут подобрать идеальный вариант именно для вас.

Тушь для ресниц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушь для ресниц

Учитывайте особенности своих ресниц

Первое, с чего нужно начать — это понять, какие у вас ресницы: короткие, редкие, прямые или густые, но светлые.

  • Для коротких ресниц подойдёт тушь с удлиняющим эффектом и силиконовой щёточкой с мелкими зубчиками.
  • Прямые ресницы нуждаются в подкручивающей формуле и щёточке в форме полумесяца.
  • Редким ресницам полезна тушь с эффектом объёма и пушистой щёточкой.

Не гонитесь за модой — смотрите на состав

Многие туши обещают «драматический эффект» и «объём XXL», но важнее всего — формула. Ищите питательные компоненты: пантенол, кератин, масла. Они не только красят, но и ухаживают за ресницами.

Если у вас чувствительные глаза — избегайте агрессивных отдушек и парабенов, выбирайте гипоаллергенные туши.

Разные щёточки — разные эффекты

Щёточка определяет не меньше, чем сама формула.

  • Прямая и крупная даёт объём.
  • Изогнутая приподнимает ресницы у корня.
  • Тонкая силиконовая хорошо прокрашивает каждую ресничку.
  • Шариковая подходит для точечной проработки уголков глаз.

Эксперты рекомендуют попробовать несколько разных типов и сравнить результат — часто фаворит оказывается неожиданным.

Совет от визажистов: комбинируйте туши

Не обязательно выбирать только одну. Профессионалы часто используют две туши: сначала удлиняющую, затем — объёмную. Эффект «кукольных ресниц» гарантирован.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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