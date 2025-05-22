Щёточка решает всё: как правильно выбрать тушь и не пожалеть о покупке

Выбор туши может превратиться в настоящую головоломку. Объём, удлинение, водостойкость, щёточки разных форм — глаза разбегаются не только на витрине, но и в прямом смысле. Визажисты утверждают: универсальной туши не существует, зато есть простые советы, которые помогут подобрать идеальный вариант именно для вас.
Первое, с чего нужно начать — это понять, какие у вас ресницы: короткие, редкие, прямые или густые, но светлые.
Многие туши обещают «драматический эффект» и «объём XXL», но важнее всего — формула. Ищите питательные компоненты: пантенол, кератин, масла. Они не только красят, но и ухаживают за ресницами.
Если у вас чувствительные глаза — избегайте агрессивных отдушек и парабенов, выбирайте гипоаллергенные туши.
Щёточка определяет не меньше, чем сама формула.
Эксперты рекомендуют попробовать несколько разных типов и сравнить результат — часто фаворит оказывается неожиданным.
Не обязательно выбирать только одну. Профессионалы часто используют две туши: сначала удлиняющую, затем — объёмную. Эффект «кукольных ресниц» гарантирован.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
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