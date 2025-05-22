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Обновлённая кожа за час: карбоновый пилинг и его реальные возможности, о которых молчат салоны

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Карбоновый пилинг — это косметологическая процедура, в ходе которой на лицо наносят карбоновую (углеродную) маску, после чего обрабатывают кожу лазером. Эта технология обещает мгновенное очищение пор, сужение их, уменьшение жирности кожи, выравнивание тона и выраженный омолаживающий эффект. Но насколько эти обещания оправданы? Давайте разберёмся.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Как работает процедура

Маска из углерода проникает в поры, впитывая в себя загрязнения и кожный жир. Затем лазер "взрывает" частички маски, удаляя вместе с ними отмершие клетки кожи и остатки загрязнений. Считается, что такая процедура стимулирует выработку коллагена, улучшает текстуру кожи и уменьшает воспаления.

Действительно ли есть омолаживающий эффект?

Эффект "минус 5 лет" после одного сеанса — это скорее визуальное улучшение кожи за счёт очищения и легкого лифтинга. Однако глубоких возрастных изменений пилинг не исправляет. Для стойкого результата требуется курс процедур и обязательный уход.

Плюсы и минусы карбонового пилинга

Плюсы:

  1. Безболезненность и отсутствие реабилитации
  2. Подходит для жирной и проблемной кожи
  3. Быстрый эффект «свежего лица»

Минусы:

  1. Недолговечный результат без регулярности
  2. Высокая стоимость курса
  3. Не решает возрастные изменения кожи в долгосрочной перспективе

Стоит ли своих денег?

Если вы готовитесь к важному мероприятию или хотите быстро привести кожу в порядок без долгого восстановления — карбоновый пилинг будет удачным выбором. Но рассматривать его как полноценное антивозрастное средство не стоит. Это скорее поддерживающая процедура.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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