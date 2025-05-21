Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер

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После 45 лет волосы часто теряют объём, становятся тоньше, суше и ломаются чаще. Это происходит из-за гормональных изменений, связанных с приближением менопаузы. Но хорошие новости в том, что повлиять на ситуацию можно — и без радикальных мер.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Густые волосы

Забудьте про агрессивную краску

Краски с аммиаком, этаноламинами и парафенилендиамином постепенно разрушают структуру волос. В зрелом возрасте такой стресс локонам уже ни к чему. Лучше выбирать щадящие средства — без резкого запаха и с мягкой формулой.

Не стягивайте волосы

Высокие хвосты и тугие косы, которые казались безобидными в молодости, после 45 могут стать причиной выпадения. Волосы становятся слабее, и тракционная алопеция — не миф. Щадящие укладки — ваш лучший выбор.

Мыть голову нужно правильно

Во время мытья волосы особенно уязвимы. Массировать кожу головы следует только вдоль линии роста волос, без круговых движений. Шампунь наносите дважды, а воду выбирайте тёплую, не горячую. Завершите процедуру ополаскиванием прохладной водой и откажитесь от активного трения полотенцем — просто промокните волосы.

Увлажнение — всё

Используйте масла (оливковое, кокосовое, репейное) и увлажняющие маски. Избегайте глубоко очищающих шампуней, если у вас не жирный тип кожи головы: они могут пересушить и без того уязвимые пряди.

Щётка — не просто аксессуар

Начинайте расчёсывание с кончиков, поднимаясь вверх поэтапно. Не жалейте денег на качественную щётку — лучше из натуральных материалов. Для ослабленных волос подойдут щетки с мягкой щетиной.

И, конечно, питание

Включите в рацион:

жирную рыбу (белок, В12, железо);

зелёные овощи (витамины A, C, K);

птицу (усвояемое железо);

бобовые (цинк, биотин, клетчатка);

морковь (витамин A);

орехи (селен, витамин E, цинк).

А главное — поддерживайте спокойствие. Стресс — главный враг красоты и здоровья.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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