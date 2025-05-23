Ожоги кожи и пигментные пятна: уберите эти 3 ингредиента из своей косметички весной

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Весной стоит ограничить использование косметики с агрессивными отбеливающими компонентами и эфирными маслами цитрусовых. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Врач предупреждает, что цитрусовые эфирные масла могут вызвать солнечные ожоги и появление тёмных пятен. Агрессивные отбеливающие вещества, такие как гидрохинон и арбутин в высоких дозировках, на солнце могут дать обратный эффект.

Амосова также рекомендует быть осторожными с кислотами.

"Ретинол и его производные (ретиналь, третиноин) усиливают шелушение, снижая естественную защиту от УФ-лучей. Даже с SPF кожа может получить ожог или стойкую пигментацию", — сказала Амосова.

Дерматолог добавила, что гликолевая, ретиноевая и салициловая кислоты в высоких концентрациях истончают верхний слой эпидермиса, делая его более уязвимым к воздействию ветра, солнца и аллергенов, сообщает Газета.Ru.

Однако людям с гиперкератозом или склонной к воспалениям кожей допустимо использовать кислоты, но в концентрации не более 15%. Важно следовать курсовым рекомендациям косметолога, применять средства строго вечером и не чаще трёх-четырёх раз в неделю. При этом обязательно нужно наносить солнцезащитный крем с высоким SPF.

Для предотвращения пигментации Галина Амосова советует обратить внимание на средства с витамином С, транексамовой кислотой и энзимами.

Уточнения

Весну́шки — небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище.



Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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