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Неожиданные враги вашей кожи — привычки, которые вызывают прыщи и преждевременное старение

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Красивая и здоровая кожа – мечта каждой, но иногда даже ежедневный уход не приносит желаемого результата. Причина может скрываться в привычках, которые мы не замечаем и которые негативно влияют на состояние лица. Мы расскажем о бытовых привычках, которые тайно вредят вашей коже, и как их избежать.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Частое прикосновение к лицу

Одна из самых распространённых ошибок — постоянное касание лица руками. На руках скапливаются бактерии и грязь, которые при контакте с кожей вызывают воспаления и раздражения. Старайтесь избегать этой привычки и регулярно мойте руки.

Использование грязных наволочек и полотенец

Наволочки и полотенца — идеальная среда для размножения микробов, особенно если вы долго не меняете их. При контакте с кожей это может спровоцировать высыпания и покраснения. Меняйте постельное бельё и полотенца минимум раз в неделю.

Недостаточное снятие макияжа

Оставлять макияж на ночь — верный способ забить поры и ускорить процесс старения кожи. Даже если вы устали, уделите несколько минут очищению лица, чтобы кожа могла «дышать» и восстанавливаться.

Чрезмерное умывание и агрессивные средства

Частое умывание с использованием мыла или агрессивных средств сушит кожу, нарушает её естественный барьер и вызывает раздражение. Оптимально умываться два раза в день с мягкими очищающими продуктами, подходящими вашему типу кожи.

Сон на лице

Спать лицом в подушку — ещё одна вредная привычка. Такое давление приводит к появлению преждевременных морщин и способствует ухудшению кровообращения. Попробуйте спать на спине или используйте шёлковые наволочки, которые уменьшают трение.

Чтобы сохранить молодость и здоровье кожи, важно не только использовать правильные косметические средства, но и обратить внимание на бытовые привычки. Избавившись от скрытых врагов, вы сможете улучшить состояние кожи и добиться желаемого результата быстрее и эффективнее.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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