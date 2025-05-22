Кожа как у ребёнка за одну ночь? Раскрываем секрет ночных масок

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Уход за кожей не заканчивается с последним этапом вечернего ритуала. Всё большую популярность набирают ночные маски — средства, которые обещают питание, восстановление и сияние кожи во время сна. Но действительно ли они работают, или это всего лишь маркетинговый ход? Давайте разберёмся.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Что такое ночные маски?

Ночные маски — это интенсивные средства, наносимые на кожу перед сном и не требующие смывания. В отличие от обычных масок, они разработаны так, чтобы действовать в течение всей ночи, когда кожа наиболее восприимчива к уходу. В это время запускаются процессы регенерации и восстановления, а значит, кожа лучше усваивает активные компоненты.

Принцип действия: почему именно ночью?

Во сне температура тела немного повышается, и поры раскрываются, позволяя активным веществам проникать глубже. Кроме того, во время ночного отдыха кожа не сталкивается с агрессивной внешней средой — нет солнца, ветра, загрязнённого воздуха. Это идеальные условия для работы увлажняющих, антиоксидантных и успокаивающих компонентов.

Что входит в состав эффективных ночных масок?

Настоящие рабочие формулы содержат:

Гиалуроновую кислоту — для интенсивного увлажнения.

— для интенсивного увлажнения. Церамиды и масла — для восстановления защитного барьера.

— для восстановления защитного барьера. Пептиды и антиоксиданты — для борьбы со старением.

— для борьбы со старением. Экстракты растений — для успокоения и осветления кожи.

Важно выбирать маску по типу кожи: жирной подойдут лёгкие гелевые текстуры, а сухой — плотные кремовые.

Есть ли минусы?

Если использовать слишком насыщенные маски на коже, склонной к жирности или акне, можно спровоцировать высыпания. Также не стоит заменять ночной уход исключительно маской — она должна быть дополнительным, а не единственным средством.

Ночные маски действительно работают — при правильном выборе состава и регулярном использовании. Это не волшебная палочка, но мощное средство в арсенале домашнего ухода.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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