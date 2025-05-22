Эти юбки визуально убирают несколько килограммов — откройте для себя модные хитрости

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранная юбка способна творить чудеса с вашей фигурой. Она может визуально вытянуть силуэт, подчеркнуть талию и скрыть недостатки. Но какие модели действительно стройнят, а какие — наоборот, добавляют объема? В этом материале мы разберёмся, на что обращать внимание при выборе юбки, если вы хотите выглядеть стройнее.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на прогулке

Фасоны, которые делают фигуру стройнее

Некоторые фасоны юбок визуально вытягивают силуэт и придают фигуре изящества. Обратите внимание на:

Юбку-карандаш — классика, которая подчёркивает изгибы и визуально удлиняет ноги, особенно в сочетании с каблуками.

— классика, которая подчёркивает изгибы и визуально удлиняет ноги, особенно в сочетании с каблуками. А-силуэт — плавно расширяющаяся к низу, она скрывает бёдра и делает талию более выраженной.

— плавно расширяющаяся к низу, она скрывает бёдра и делает талию более выраженной. Юбка с запахом — диагональная линия зрительно сужает бедра и делает образ более лёгким.

Избегайте юбок с чрезмерными оборками и пышными воланами, особенно на уровне бёдер — они могут прибавить объема.

Идеальная длина для стройного образа

Оптимальная длина юбки — до колена или немного ниже. Именно такая длина зрительно вытягивает ноги и делает силуэт сбалансированным. Мини может акцентировать внимание на верхней части ног, а макси при неправильном фасоне укорачивает рост.

Ткани, которые работают на вас

Выбирайте ткани, которые держат форму, но не добавляют лишнего объема. Отлично подойдут:

Плотный трикотаж Костюмные ткани Джерси Лён со стрейчем

Избегайте чрезмерно блестящих, рыхлых и сильно драпирующихся материалов — они могут визуально утяжелять фигуру.

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко создадите стройный и элегантный образ без усилий.

Уточнения

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки. Юбкой также называют нижнюю часть платья от талии до подола.



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