Диагностика кожи дома: как узнать, чего ей не хватает, и подобрать нужные средства

Регулярный уход за кожей – основа её здоровья и молодости. Но что делать, если нет возможности проконсультироваться с дерматологом? Хорошая новость: базовые потребности кожи можно определить самостоятельно. Важно лишь внимательно прислушаться к её "сигналам" и понимать, что они означают.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с аллергией

Определите тип кожи

Первый шаг — определить свой тип кожи. Вот простой способ:

Умойтесь мягким средством и не наносите ничего на лицо в течение часа.

Если кожа стягивается — она сухая.

Если блестит в зоне лба, носа и подбородка — комбинированная.

Если блеск по всему лицу — жирная.

Если кожа не проявляет никакого дискомфорта — нормальная.

Это знание поможет выбрать базовый уход: увлажнение, питание или контроль жирности.

Наблюдайте за реакцией на уход

Если кожа покраснела, зачесалась или стала шелушиться после нанесения крема или сыворотки, это может говорить о чувствительности или непереносимости компонентов. Стоит временно отказаться от активных формул (например, кислот или ретинола) и перейти на гипоаллергенные средства.

Признаки обезвоженности

Даже жирная кожа может быть обезвоженной. Признаки: тусклый цвет, ощущение стянутости после умывания, мелкие морщинки, которые становятся менее заметными после увлажняющего крема. Это сигнал: коже не хватает влаги, и в уход стоит включить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой.

Обратите внимание на поры и высыпания

Расширенные поры, черные точки, высыпания — признаки избытка себума или загрязнений. В таком случае помогут лёгкие эксфолианты, регулярное очищение и некомедогенные кремы.

Определить потребности кожи без помощи дерматолога возможно, если быть наблюдательной и учитывать изменения в её состоянии. Уход должен быть индивидуальным, и чем внимательнее вы к себе относитесь, тем легче подобрать средства, которые действительно работают.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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