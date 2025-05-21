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Гардероб в 35+: вещи, которые подчёркивают статус, и одежда, которую пора забыть

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Возраст после 35 лет — время, когда хочется комфорта, уверенности и элегантности. Но гардероб, собранный в юности или даже в начале тридцатых, не всегда отвечает этим требованиям. Некоторые вещи уже не отражают ваш внутренний статус, другие попросту устарели. Пора навести порядок в шкафу: избавиться от ненужного и оставить действительно ценное.

Модная женщина
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модная женщина

Что стоит оставить

1. Качественная базовая одежда

Белая рубашка, хорошо сидящие джинсы, элегантное пальто — эти вещи вне времени. Они становятся основой для множества образов и при этом подчеркивают зрелый вкус.

2. Удобная обувь без компромиссов

Красота больше не требует жертв. Оставьте ту обувь, в которой вы уверенно шагаете по жизни — будь то лоферы, сдержанные лодочки или стильные кроссовки.

3. Аксессуары с историей

Шелковый платок, кожаная сумка, винтажные украшения — вещи, которые говорят о вас больше, чем трендовые детали.

От чего стоит избавиться

1. Слишком юношеские фасоны

Мини-юбки, кроп-топы, вещи с мультяшными принтами могут выглядеть неуместно. Это не запрет, а вопрос уместности и зрелого стиля.

2. Неудобные компромиссы

Одежда, которая колет, давит или сползает — не должна занимать место в шкафу. Комфорт — ваш новый стиль.

3. «На всякий случай»

Если вы не носили вещь последние 2 года, она вряд ли вам ещё понадобится. Отдайте или продайте — дайте ей вторую жизнь.

Гардероб после 35 — это отражение уверенности, вкуса и понимания себя. Это не возраст ограничений, а время разумных выборов и внутренней гармонии. Пересмотрите свои вещи и оставьте только те, что делают вас лучше.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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