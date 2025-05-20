Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая
Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Домашние фокусы: как приготовить варенье без сахара, которое понравится даже детям
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани
Не только таймер: зачем на кухне всё ещё нужны настенные часы
От войны к новой жизни: в России запускают грандиозный проект реабилитации защитников Отечетсва

Хотите сиять, как античное божество? Четыре способа привести лицо в порядок до летнего зноя

2:43
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением мая многие начинают задумываться о подготовке кожи к летнему зною. И хотя лето требует особого ухода, май — самое подходящее время для восстановления кожи и защиты от негативных факторов. Как именно стоит подготовить лицо к жаркому сезону? Вот несколько процедур, которые можно сделать до начала лета, чтобы встретить его во всеоружии.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Пилинги — обновление кожи к лету

Одним из самых эффективных способов обновить кожу весной является химический пилинг. Он помогает избавиться от мертвых клеток, улучшая текстуру и цвет кожи. Весной лучшим вариантом станет срединный пилинг, который не только улучшает общий вид, но и снижает видимость пигментных пятен, которые летом могут стать более заметными. Удаление старых клеток помогает коже лучше воспринимать увлажнение и питательные вещества.

Увлажнение и питание — восстановим баланс

После холодной зимы коже требуется дополнительное увлажнение и питание. Для этого идеально подойдут маски с гиалуроновой кислотой, витаминами и антиоксидантами. Такие маски способствуют восстановлению водного баланса и насыщению кожи необходимыми веществами перед летним зноем. Применяйте их 1-2 раза в неделю, выбирая состав, подходящий для вашего типа кожи.

Массаж лица — для здорового цвета лица

Не стоит забывать о простом, но крайне полезном массаже лица. Эта процедура помогает улучшить циркуляцию крови, расслабить мышцы и улучшить контуры лица. Редкое внимание к этому уходу приводит к усталости кожи и потере упругости, но массаж помогает не только расслабиться, но и добиться более свежего и отдохнувшего вида. Сделайте его привычкой в любое время года.

Инъекционные процедуры — лифтинг перед летним сезоном

Если вы хотите подтянуть кожу и избавиться от мелких морщин, инъекционные процедуры, такие как ботокс или филлеры на основе гиалуроновой кислоты, могут быть отличным вариантом. Хотя их можно делать и летом, лучшим временем для процедуры станет конец весны. Так вы успеете защитить лицо от солнца на протяжении двух недель, что важно для правильного распределения препаратов. Эти процедуры помогут восстановить объем и упругость кожи, что особенно актуально перед летним сезоном.

Всё это поможет не только подготовить кожу к лету, но и подарит ей здоровое сияние и свежесть, так необходимые в жаркие дни.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять
Садоводство, цветоводство
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Домашние фокусы: как приготовить варенье без сахара, которое понравится даже детям
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани
Не только таймер: зачем на кухне всё ещё нужны настенные часы
От войны к новой жизни: в России запускают грандиозный проект реабилитации защитников Отечетсва
Гибридные кроссоверы Lixiang открывают двери новым покупателям — первая конференция для дилеров в Москве
Аэрофлот СССР: Ил-62, Ту-154 и Як-40 — воздушные киты эпохи
Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции… — писала газета Русское слово 20 мая 1908 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.