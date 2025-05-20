Битва за кожу превращается в войну за здоровье: прыщи бьют по организму

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Кажется, мелочь: увидели прыщ — выдавили. Но за этим импульсивным движением может стоять череда проблем, которые не решит ни тональный крем, ни лайфхаки из TikTok.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Опасность не в прыще, а в том, что вы с ним делаете

Цена одной ошибки

Выдавливание прыщей — это не просто "плохая привычка". Это риск для жизни. Особенно, если дело происходит в зоне лица: лоб, переносица, виски. Эти участки — тревожная зона из-за близости к сосудам, ведущим к головному мозгу.

"Риски связаны, естественно, с общим кровотоком. И если вдруг прыщ имеет инфекционную, патологическую флору, которая попадет в кровоток, это может быть чревато заражением крови, вплоть до сепсиса", — предупреждает дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Анжелика Ужва.

Да, всё настолько серьёзно. Бывали случаи, когда стремительное инфицирование заканчивалось трагично — врачи просто не успевали спасти пациента.

Игра в "борьбу с несовершенствами" всегда оборачивается поражением

Пытаясь убрать один прыщ, вы можете только усугубить ситуацию: воспаление разносится, и вместо одной точки на лице появляется целая "карта бедствий". А дальше — следы, рубцы, пигментные пятна. Маскировка не спасёт: кожа начинает выглядеть неровной и уставшей.

Если прыщи — это норма, а не исключение

Важно понять: систематические высыпания — это не просто косметическая проблема. Это сигнал. Организм говорит: "Посмотри на внутренности!"

"Тут уже работа должна быть не только врача-косметолога и дерматолога, в первую очередь, но еще и психолога. Дальнейшие действия и лечение избираются в зависимости от того, какой этиологии прыщи, как часто они возникают, с чем это связано.", — объясняет Ужва.

Иногда причина — в гормональном фоне, иногда — в неправильном питании, а иногда — в хронических заболеваниях ЖКТ.

Что делать вместо "надавить и забыть"

Не трогайте лицо руками — особенно грязными.

Откажитесь от самостоятельного "лечения" при помощи сомнительных средств.

Обратитесь к дерматологу: диагностика — это не прихоть, а необходимость.

Запомните: один прыщ не портит лицо. А вот ваши действия — могут.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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