Эта диета не заставит вас плакать в обнимку с хлебом. Проверено на совести

2:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

До пляжного сезона остался всего месяц. Уже готовы щеголять в купальнике по набережной? Если нет — не беда. По статистике, 80% женщин чувствуют неловкость, когда приходит время раздеваться на публике: за зиму исчезла талия, бедра пугают объёмом, а целлюлит словно решил заявить о себе особенно ярко.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Но есть хорошая новость: даже сейчас не поздно привести себя в форму. Нужно просто перестать паниковать и начать действовать. Врач-диетолог Елена Трускова предлагает проверенный и безопасный способ избавиться от 4-5 килограммов всего за месяц — без крайностей и изнуряющего голода.

Что нужно знать перед стартом

"Безопасной и устойчивой считается потеря 0,5-1 кг в неделю. Это соответствует 2-4 кг в месяц. Более быстрое снижение веса может навредить здоровью. Чем больше исходный вес, тем больше потери возможны", — объясняет врач.

Меняем питание: белок — наш новый друг

Рабочая схема — низкоуглеводная диета с повышенным содержанием белка. Она помогает сбрасывать вес без мучений и срывов. Придётся полностью пересмотреть своё меню: убрать всё лишнее и пополнить запасы правильных продуктов.

В основе рациона должны быть:

нежирное мясо, рыба, морепродукты;

яйца, крупы, овощи (кроме картошки), зелень.

Что стоит исключить:

быстрые углеводы: печенье, конфеты, булочки, некоторые фрукты;

алкоголь — он сводит к нулю все усилия;

готовые соусы, усилители вкуса.

Чем проще блюда — тем лучше результат.

Результат не заставит ждать

Правильное питание, умеренные физические нагрузки и налаженный сон — и уже к июню можно не узнать себя в зеркале. Особенно заметно "уходит" лишняя жидкость в первые недели. Аппетит снижается, тяга к вредным перекусам уходит, а самочувствие улучшается. Бонус: стабилизируется уровень сахара и холестерина.

Побочные эффекты: к чему быть готовыми

В первые дни возможны неприятные симптомы: усталость, раздражительность, тошнота. Это адаптация организма. Важно планировать питание грамотно — иначе можно столкнуться с дефицитом витаминов или проблемами с пищеварением.

И помните: такая диета противопоказана при заболеваниях почек, печени, беременности, лактации и приёме ряда лекарств.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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