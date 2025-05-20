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Джинсы, которые шепчут, а не кричат: тихая революция на лето 2025

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Никаких вырвиглазных дыр, логотипов и агрессивного гранжа. На смену мешковатости и хаосу пришёл крой, который подчёркивает форму и держит осанку. Новая джинсовая эстетика — это скромная роскошь, где каждая строчка на месте, а посадка работает как ювелирная огранка.

Джинсы разных моделей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы разных моделей

Джинсы без шума, но с заявлением

Идеальный образ? Просто представьте: прямой или чуть зауженный крой, ровные линии, минимум деталей и максимум свободы. Эти джинсы не спорят с телом — они его понимают. Они не требуют стилиста — они сами по себе уже стиль. Наденьте их с балетками, лоферами или даже минималистичными сандалиями — и готово.

Тихая сила современной моды

Эстетика этих моделей напоминает The Row, Khaite или Toteme: будто бы ничего особенного, но всё - на грани совершенства. Это вещи, которые можно носить и в кофейню, и на деловую встречу, и на вечер с бокалом вина — не переодеваясь. Легко? Да. Предсказуемо? Вовсе нет.

"Это джинсы для женщины, которая умеет за день сменить три роли и при этом не потерять лицо", — именно так можно описать новую джинсовую философию лета.

И дело тут не в трендах — а в уверенности. В понимании, что меньше значит больше. В умении сказать "да" шика без крика.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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