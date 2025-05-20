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Выглядеть на миллион за пять минут: укладка, которой нет в салоне

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Моя семья » Красота и стиль

Когда кажется, что с причёской снова не задалось — не спешите хвататься за первый попавшийся пучок "для уборки". В 2025 году в моде его элегантный и стильный родственник — зачесанный пучок, или инжир. Да-да, он словно "маленькое чёрное платье" в мире причёсок — всегда уместен, безотказен и универсален.

Сиреневый макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сиреневый макияж

Почему все полюбили "инжир"

Он подойдёт на любой случай — от офиса до вечеринки, от пляжа до собственной свадьбы. Минималистичный днём, гламурный вечером — всё решают аксессуары. Достаточно сменить серёжки, и образ — как с обложки.

Кроме того, это настоящее спасение в жару: волосы аккуратно убраны, шея открыта — никакого перегрева. А ещё, как бонус, создаётся визуальный эффект лифтинга. Скулы, овал лица — всё вдруг становится чётче, словно вы только что вышли от визажиста.

Что нужно для "инжира"

  • Расчёска с широкими зубьями — не ломает волосы.
  • Вторая расчёска — для выравнивания поверхности.
  • Гель, воск или мусс — в зависимости от структуры волос.
  • Надёжная резинка и заколка (но не из ближайшей аптеки).
  • Лак для волос — особенно если идёте туда, где ветрено.
  • Несколько невидимок — пусть держат всё на своих местах.

И главный плюс — парикмахер не нужен. Всё можно сделать своими руками прямо в ванной, даже если вы проснулись с причёской "львица после шторма". Несколько движений — и вы уже выглядите как икона стиля.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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